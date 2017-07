SPECIALE CHI L'HA VISTO?/ Anticipazioni: i casi Serena Mollicone, Elena Vergari e Manuela Teverini (19 luglio)

Federica Sciarelli a Chi l'ha visto?

Sarà una puntata quasi interamente dedicata all'universo femminile quella dello Speciale Chi l'ha visto in onda oggi, mercoledì 19 luglio 2017, dalle ore 21:20 su Rai Tre per la conduzione di Federica Sciarelli. La trasmissione dedicata ai casi di cronaca nera più intricati e alla ricerca delle persone scomparse, si occuperà ad esempio di Emanuela Teverini, la donna scomparsa da casa 16 anni fa Capannaguzzo, Forlì, quando la figlia aveva 4 anni, per cui le indagini si stanno concludendo dopo che il marito Costante Alessandri è stato intercettato mentre si addossava le colpe dell'omicidio. Si parlerà poi del delitto di Arce in cui perse la vita l'allora 18enne Serena Mollicone, con le ultime novità emerse su uno dei casi più misteriosi della cronaca nera nostrana degli ultimi anni. Spazio anche alla vicenda della giovane brasiliana il cui corpo è stato ritrovato a bordo della nave da crociera in attesa che le perizie sul cadavere le attribuiscano un nome.

SPECIALE CHI L'HA VISTO? ANTICIPAZIONI: I CASI DI OGGI (19 LUGLIO)

ELENA VERGARI E L'ARCHIVIAZIONE

Nel corso della puntata odierna di Chi l'ha visto? in onda su Rai Tre a partire dalle 21:20 in versione "Speciale" si parlerà anche del caso di Elena Vergari, la donna scomparsa misteriosamente nel giugno 2005 da Ladispoli, dopo l'ennesima lite con il marito. Un caso, il suo, che sembra avere molti punti di contatto con la sparizione di Roberta Ragusa, visto che a quanto pare il motivo scatenante della discussione tra la donna e il marito, come accadeva tra Antonio Logli e la moglie, erano i continui tradimenti di lui. La brutta notizia, però, è che il caso è stato archiviato: la donna, dunque, non avrà giustizia.

A gettare la spugna per ultimo, in ogni caso, sarà il fratello di Elena, che già qualche tempo fa aveva annunciato di aver incaricato un legale per ottenere gli atti dalla procura di Civitavecchia e comprendere le ragioni dell'archiviazione. Nel corso della puntata si parlerà poi dei casi di Giovanni Piscitelli, Andrea Ruotolo e Alessandro Predieri.

