STADIO/ Le due prime date del tour in occasione dei 40 anni (Techetechetè)

Gaetano Curreri a Techetechetè

Il gruppo degli Stadio questa sera sarà tra i protagonisti del consueto appuntamento con la trasmissione Techetechetè. Una band ormai arrivata ai 40 anni di attività che peraltro verranno festeggiati con una bellissima tournee in tutta Italia dal titolo Generazione di Fenomeni – Da quarant’anni siamo noi. Per il momento sono state resi noti soltanto i primi due appuntamenti dell’8 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma e del 18 dicembre al Teatro dal Verme di Milano.

Due appuntamenti che fungeranno da anteprime e nel corso delle quali Gaetano Curreri e soci, proporranno ai propri fans tutti i brani che hanno fatto storia come Banana Republic, Canzoni alla radio, Generazioni di fenomeni, Chiedi chi erano i Beatles, Sorprendimi, Acqua e sapone, Un giorno mi dirai e tutti contro tutti. Tra l’altro Gaetano Curreri ha collaborato con celebri artisti come Vasco Rossi e Lucio Dalla per la composizione di brani che hanno lasciato un segno tangibile nella storia della musica.

STADIO, LA COLLABORAZIONE CON VASCO ROSSI (TECHETECHETÈ)

IL SEGRETO DI ALBACHIARA SCRITTA A QUATTRO MANI

Gaetano Curreri leader degli Stadio ha collaborato con Vasco Rossi tant’è che ha fatto parte dello show del rocker di Zucca al Modena Park. In una recente intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino, Curreri ha parlato del suo rapporto con Vasco raccontando alcuni aneddoti: “Al tempo del nostro incontro lui aveva per la mente così tante cose che fare il musicista rappresentava solo una delle tante opzioni. Sono riuscito a convincerlo che le sue canzoni prima o poi sarebbero arrivate. Come nacque Albachiara? Come potrei dimenticarlo? Allora non sapevo che sarebbe diventato una rockstar da Guinness dei primati, che quella tenera melodia, quei versi di speranza, quella canzone che credeva nel futuro, nei giovani, nelle donne, potesse diventare quello che è diventato, quasi una sigla, un rito pagano, ma anche una messa cantata. Il segreto del pezzo?

Ci incontravamo, la mettevamo a fuoco anche sul pianoforte verticale di Punto Radio. In quel pezzo si incrociavano le nostre due anime, la mia passione per il suono classico e il suo furore rock. Ma io ci aggiunsi solo qualche colore, un pizzico di romanticismo, testo e musica è tutta farina sua. Anche l’assolo di Maurizio Solieri lui l’aveva in testa ancora ancor prima di affidarglielo: glielo cantò per spiegargli che cosa voleva”.

© Riproduzione Riservata.