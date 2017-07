STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Shades of Blue (mercoledì, 19 luglio 2017)

Programmi Mediaset, Shades of Blue

Il telefilm poliziesco Shades of Blue con Jennifer Lopez trasmesso in prima visione su Canale 5 è il programma Mediaset che probabilmente avrà più successo mercoledì 19 luglio 2017. Un altro telefilm di genere investigativo proposto da Mediaset il 19 luglio è Rizzoli & Isles su Top Crime. La stessa sera andranno in onda sui canali Mediaset alcuni interessanti film: Senza tregua e I nuovi eroi su Rete 4, Nato il 4 luglio su Iris e Ruslan su Italia 2. Virgin Radio Rock Live@I-Days e Wind Summer Festival sono i titoli di due programmi musicali trasmessi da Italia 1 in seconda serata e da La 5. Su Italia 1 andrà in onda il programma di intrattenimento Pintus@Arena. In seconda serata su Canale 5 ci sarà il documentario A regola d'arte. Boing proporrà un nuovo episodio del cartone animato Teen Titans Classic.

Canale 5 propone tre episodi della prima stagione di Shades of Blue intitolati Rimedi estremi, Poliziotto buono, poliziotto cattivo e Microspia. Jennifer Lopez interpreta Harlee Santos, una poliziotta del Brooklyn che lavora in una squadra abituata a ingrangere la legge per il proprio tornaconto. In seconda serata su Canale 5 andrà in onda il documentario A regola d'arte nel quale viene raccontata l'attività di Mediafriends che ha realizzato dei progetti di musica e rugby a Milano.

Su Italia 1 alle 21.15 sarà trasmesso Pintus@Arena, lo spettacolo comico di Angelo Pintus registrato all'Arena di Verona. In seconda serata Giulia Salvi e Andrea Rock presenteranno Virgin Radio Rock Live@I-Days, il festival musicale di Monza a cui partecipano tra gli altri i Green Day. Senza tregua e I nuovi eroi sono i titoli dei due film con protagonista Jean-Claude Van Damme in onda su Rete 4. Senza tregua è il primo lungometraggio di John Woo realizzato a Hollywood. La 5 manderà in onda una replica del Wind Summer Festival condotto da Alessia Marcuzzi.

Sul palco in Piazza del Popolo a Roma si alternano alcuni fra i più noti musicisti italiani. Mediaset Extra replica il gioco musicale Sarabanda - La sfida condotto da Enrico Papi. Iris propone Nato il 4 luglio diretto da Oliver Stone. Nel film vengono narrate le vicende di un combattente della Guerra del Vietnam interpretato da Tom Cruise. Ruslan è il titolo di un film d'azione con Steven Seagal in onda su Italia 2. La fattoria dei corpi e Il capolavoro scomparso sono i titoli dei due episodi della serie televisiva Rizzoli & Isles in onda su Top Crime. In un centro di ricerca scientifico in cui vengono fatti esami sui cadaveri vengono scoperti i corpi di due coniugi che sono stati assassinati. Boing propone un nuovo episodio di Teen Titans Classic con Robin, Cyborg e gli altri supereroi basato sul fumetto di Marv Wolfman e George Pérez.

