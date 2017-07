STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Squadra speciale Cobra 11 (mercoledì, 19 luglio 2017)

Programmi tv Rai

La Rai ha già rilasciato il palinsesto programmi pervisto per la prima serata di mercoled' 19 luglio 2017. Cosa ha in serbo per noi mamma Rai? Tanti i film inseriti in programmazione ed affiancati da programmi d'approfondimento culturale e giornalistico, oltre che da serie tv e soap opere. Tra i programmi più seguiti della serata ci sarà Adesso tocca a me, il film che andrà in onda in prima serata su Rai Uno, dedicato a Falcone e Borsellino.

Iniziamo il nostro viaggio nella programmazione Rai per la prima serata di mercoledi 19 luglio proprio con Rai Uno. Il film Addesso tocca a me, che andrà in onda a partire dalle 21.30 su Rai Uno è diretto da Francesco Miccichè ed interpretato da Cesare Bocci, Giulio Maria Croso e Ninni Bruschetta. La pellicola descrive ciò che è accaduto a Paolo Borsellino nei 57 giorni che seguirono la morte del suo collega ed amico Giovanni Falcone. La storia è raccontata da uno dei sopravvissuti dell'attentato che uccise Borsellino nel 1992, ovvero Antonio Vullo. Seguirà in seconda serata la rubrica culturale e d'attualità Speciale Overland 18 le strade dell'islam-Kasakistan Uzbekistan.

La carova di Overland prosegue il suo viaggio in alucni dei Paesi simbolo della cultura musulmana. Rai Due propone in prima serata tre episodi Squadra Speciale Cobra 11, una delle serie tv poliziesche austriache più famose in Italia. In seconda serata spazio alla serie tv Bates Motel, la cui trama e ispirata dal film Psycho diretto da Alfred Hitchcock. Su Rai Tre, dalle 21.15, sarà trasmessa una puntata speciale del'edizione estiva di Chi l'ha visto, alla quale seguirà il Tg3 Linea Notte estate.

Su Rai 4 spazio al film thriller The Grey, con Liam Neeson. John è un cacciatore professionista che ha il compito di proteggere gli operai di un impianto petrolifero in Alaska dalla furia dei lupi. Un terribile incidente aereo costringerà i superstiti a cercare di sopravvivere contro il gelo ed i lupi. Rai 5 propone Foo Fighters Sonic Highway, il film documentario musicale dedicato ad uno dei più famosi concerti dei Foo Fighters. La pellicola è diretta da David Grohl, cantante del gruppo ed ex batterista dei Nirvana. Il film Sex List-Omicidio a tre andrà invece in onda su Rai Movie. Su Rai Premium spazio invece alle repliche della soap opera spagnola di Rai Uno, Velvet 4.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai Uno

ore 21.30 Adesso tocca a me, film drammatico

Ore 23.20 Speciale Overland 18 le strade dell'islam-Kasakistan Uzbekistan, approfondimento culturale

Rai Due

ore 21.15 Squadra speciale Cobra 11, serie tv d'azione

Ore 23.55 Bates Motel, serie tv

Rai Tre

ore 21.15 Speciale Chi l'ha visto, rubrica di criminologia

Ore 23.20 Tg3 Linea Notte estate, telegiornale

Rai 4

ore 21.05 The grey, film thiller

Rai 5

ore 21.15 Foo Fighters-Sonic Highway, film documentario

Rai Movie

ore 21.10 Sex List-Omicidio a tre

Rai Premium

ore 21.20 Velvet 4, serei tv drammatica

