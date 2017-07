STEFANO DE MARTINO/ News: piccolo infortunio per il ballerino, foto

Stefano De Martino (Instagram)

Stefano De Martino si trova ancora ad Ibiza dove si alterna con l'ex moglie Belen Rodriguez nel trascorrere il tempo in compagnia del figlio Santiago. Proprio per essere il più possibile al suo fianco e permettere al figlio di sentirsi amato da entrambi i genitori, il ballerino di Amici ha scelto la località delle isole Baleari per le sue vacanze, facendo spola anche in Italia per alcuni impegni di lavoro. Negli ultimi giorni Santiago si trova proprio in compagnia del padre che insieme a lui si sta godendo il mare e il sole spagnolo. L'ultimo post pubblicato nel profilo Instagram del napoletano è dedicato proprio a Santi che appare con una palla luminosa in mano. Il papà infatti ha scritto: "E ruberei per te la luna" (clicca qui per vedere la foto e leggere i commenti dei fan).

STEFANO DE MARTINO, NEWS: ESTATE CON IL FIGLIO SANTIAGO

PICCOLO INFORTUNIO PER IL BALLERINO?

In uno dei pomeriggi trascorsi insieme al figlio, il ballerino di Amici è stato protagonista di un piccolo infortunio mentre di trovata impegnato in alcune evoluzioni nel tappeto elastico. Durante un salto, è caduto in malomodo restando dolorante per diversi minuti. Anche il bambino si è accorto del colpo subito dal padre, tanto da preoccuparsi per le sue sorti chiedendo se andasse tutto bene. L'amico Marcello Sacchetta è intervenuto successivamente, accertandosi delle condizioni di salute di Stefano che, a quanto pare, non dovrebbero avere delle conseguenze degne di nota. Per lui dunque le vacanze proseguono, ma un po' di attenzione in più, soprattutto in vista dei prossimi impegni televisivi, sicuramente verrà fatta in futuro.

