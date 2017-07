Sarah Jessica Parker / L’attrice diventa stilista: su Amazon, in vendita la sua linea di scarpe

Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker ha trovato il modo di rinnovarsi trasformandosi da attrice a stilista. Famosa nel mondo per aver interpretato Carrie in Sex and City, Sarah Jessica Parker ha trasformato la sua passione per la moda in una vera e propria professione. A tre anni dalla precedente linea, ad ottobre, sul mercato, arriverà la nuova collezione di scarpe dell’attrice che sarà disponibile anche su Amazon Moda. Come riporta l’edizione britannica di Elle, la nuova linea di scarpe di Sarah Jessica Parker comprende anche stivali e tre nuovi colori definiti Dash, Flirt e Wink. Ad anticipare qualcosa della nuova linea è stata la stessa attrice che, pochi giorni fa, ha mostrato un modello alternativo sneaker, chiamate “Meteor”. Sarah Jessica Parker, dunque, non è molto diversa dal personaggio che ha interpretato in Sex and the City. Esattamente come il suo famoso personaggio, anche l’attrice ama molto le scarpe e la dimostrazione arriva dalla voglia di trasformare la passione in qualcosa di creativo. «È una collezione piena di colori dinamici e frizzanti. Per essere una vera Carrie» aveva detto la Parker. La prima linea di scarpe è stata un vero successo, lo sarà allo stesso modo anche la nuova?

LA NUOVA VITA DI SARAH JESSICA PARKER: DAL CINEMA ALLA MODA

DALLE SCARPE AGLI ABITI

Sarah Jessica Parker è ormai diventata una stilista. Dopo il successo della prima linea di scarpe e l’imminente produzione della seconda, l’attrice potrebbe decidere di fare presto il salto di qualità disegnando non solo scarpe ma anche abiti. Sarah Jessica Parker, diventata un’icona nel mondo grazie al personaggio di Carrie di Sex and City con cui ha dettato legge nel campo della moda, potrebbe presto debuttare nel mondo della moda lanciando un’intera linea per la gioia di tutte le sue fans che, oltre ad ammirarla come attrice, la amano anche per lo stile raffinato e impeccabile che sfoggia in tutte le occasioni. Per l’attrice, la moda rappresenta la sua seconda vita che, per testimoniare le novità, ha deciso di dire addio ai suoi lunghi capelli sfoggiando un taglio più corto e sbarazzino che la rendono ancora più bella e sensuale. A 52 anni, dunque, l’attrice ha trovato il modo per reinventarsi tuffandosi in una nuova avventura professionale che, finora, le sta regalando tantissime soddisfazioni esattamente come ha già fatto il cinema.

