Shady e Alessio La Padula fidanzati? / Amici, la cantante e il ballerino avvistati insieme

Shady e Alessio La Padula

Cosa sta succedendo tra Shady Cherkaoui e Alessio La Padula? La cantante di Amici 16 e il ballerino della scorsa edizione sono diventati i nuovi protagonisti del gossip dopo che, su Instagram Stories, sono apparse due diverse fotografie in cui i due sono insieme. Tra Shady e Alessio è nata solo un’amicizia o c’è qualcosa di più? Al momento, nessuno dei due ha voluto dare spiegazioni sul rapporto che li lega ma i fans hanno cominciato a shippare la probabile coppia. Entrambi single e con tanta voglia di affermarsi nel proprio campo, Alessio e Shady che non si sono conosciuti all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi sembrano molto uniti e affiatati. Difficile pensare ad una collaborazione lavorativa e così, le foto, pubblicate sia da Alessio che da Shady, hanno scatenato il gossip. I rumors sono aumentati quando il video in cui Shady cantava in camera mentre Alessio la riprendeva è stato rimosso dai social. Quale sarà stato il motivo? I fans sono sicuri che tra i due ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia e che stiano aspettando di essere sicuri dei reciproci sentimenti per uscire allo scoperto.

SHADY E ALESSIO LA PADULA: IL GOSSIP SI SCATENA

I RUMORS SULLA VITA PRIVATA DURANTE L’AVVENTURA AD AMICI

Alessio La Padula e Shady hanno in comune l’avventura nella scuola di Amici dove entrambi sono riusciti ad accedere al serale lavorando con Emma Marrone. Sia Alessio che Shady, però, hanno movimentato l’edizione del talent a cui hanno partecipato con il gossip. Alessio, infatti, lo scorso anno, perse la testa per Elena D’Amario. L’allora allievo della squadra bianca ammise di essere rimasto totalmente colpito dalla bellezza della ballerina che, pur essendo felice del suo interesse, gli fece capire che non c’erano i presupposti per un’amicizia più approfondita. Shady, invece, è stato più volte al centro del gossip. Durante la prima fase di Amici, ha avuto un’amicizia particolare con Riccardo Marcuzzo, scemata dopo poco tempo. Durante la fase del serale, invece, nella casetta della squadra bianca, il suo legame con Mike Bird è diventato sempre più forte. L’affetto nato nella scuola più famosa d’Italia, però, non si è mai trasformato in amore. La cantante, dunque, avrà davvero deciso di provarci con Alessio La Padula?

© Riproduzione Riservata.