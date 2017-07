THE GREY / Liam Neeson deve sopravvivere al freddo dell’Alaska e a un branco di lupi (oggi, 19 luglio)

il protagonista, Liam Neeson, nel film the grey

REGISTA, PRODUTTORE E ATTORE SI RITROVANO DOPO A-TEAM

The Grey, in onda su Rai 4 in prima serata, è una pellicola thriller diretta da Joe Carnahan nel 2011, interpretata da Liam Neeson, Frank Grillo, Dermot Mulroney, Dallas Roberts, Joe Anderson, Nonso Anozie e James Badge Dale. La trama è ispirata dal romanzo dal titolo Ghost Walker, scritto da Ian Mackenzie Jeffers il quale ha collaborato anche alla stesura della sceneggiatura del film, assieme a Carnhan. Il film ha riunito nuovamente Carnahan con Tony Scott e Liam Neeson, che avevano lavorato insieme l’anno precedente per il film A-team. Curiosamente la parte del protagonista era stata pensata per essere affidata al più giovane Bradley Cooper, che in A-team ha la parte di Sberla, ma a lui venne preferito Liam Neeson, che interpreta John Ottway, il coraggioso cacciatore che cerca di trarre in salvo i suoi compagni.

LIAM NEESON, UN CACCIATORE SOLO CONTRO I LUPI

John Ottway lavora per conto di un'importate compagnia petrolifera in Alaska. Il suo compito è quello di difendere gli addetti dell'impianto estrattivo dagli attacchi dei lupi che imperversano in quella zona. Un giorno, John ed alcuni operai della compagnia rimangono vittime di un terribile incidente aereo in cui salvano il cacciatore ed altre sei persone. Il gruppo di sopravvissuti deve cercare di cavarsela in mezzo al gelo dell'Alaska in attesa dei soccorsi. L'area in cui sono precipitati è però abitata da un folto branco di famelici lupi. Dopo che un lupo ucciderà un membro del gruppo, i superstiti decidono di abbandonare quell'area perché troppo pericolosa, attrezzando poi un fuoco per difendersi dagli attacchi dei lupi.

Riusciranno a fermarne uno, uccidendolo e cucinandolo. Dopo la morte di un altro membro del gruppo per ipotermia, i sopravvissuti scendono a quattro. Ma anche Talget poco dopo muore nel tentativo di superare un dirupo grazie all'ausilio di una corda. Per tentare di salvare il suo compagno da morte certa Diaz cerca di soccorrerlo ma si procura una profonda ferita al ginocchio. Diaz, Hendrick ed il cacciatore John proseguono il loro cammino, ma Diaz deciderà di fermarsi ed arrendersi, perché troppo stanco e privo di forze. Anche Hendricik però muore.

L'uomo, nel tentativo di fuggire dalla furia di un branco di lupi, rimarrà incastrato sotto un masso all'interno di un fiume e morirà annegato. Rimasto l'unico superstite, Jonh dovrà affrontare un terribile branco di lupi guidato dal lupo alfa. Il film si conclude con un finale che lascia spazio ad un ampio ventaglio di conclusioni differenti. Una scena extra mostra infatti il lupo alfa dolorante ed il cacciatore malconcio ma ancora vivo.

