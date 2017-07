Temptation Island 2017 / Anticipazioni, Sara e Nicola come Ruben e Francesca? Il desiderio del pubblico

Temptation Island 2017

Mancano soltanto due puntate alla fine di questa nuova edizione di Temptation Island 2017. Finora i colpi di scena non sono mancati e, soprattutto nell'ultima puntata andata in onda, hanno fatto esultare il web. Ruben Invernizzi ha lasciato Francesca Baroni, accusandola non aver avuto affatto rispetto nei suoi riguardi, ma questa è la stessa reazione che i telespettatori dello show condotto da Filippo Bisciglia si aspettano da altre due coppie. La prima è quella composta da Valeria Bigella e Alessio Bruno. Lunedì il ragazzo, dopo un'esterna molto romantica con la tentatrice Carmen Rimauro, ha iniziato ad accusare i primi sensi di colpa, fino a comprendere che non è lei ma la sua fidanzata la donna che il suo cuore vuole veramente. Un'ammissione che ha sorpreso tutti, in primis la sua fidanzata, ma che non ha portato a dimenticare il comportamento avuto in tutti i giorni precedenti.

TEMPTATION ISLAND 2017, ANTICIPAZIONI E NEWS

SARA LASCIA NICOLA PER ANDREA?

La stessa Valeria ha infatti commentato "Non sta bene, non sa cosa vuole è di un'incoerenza allucinante. Prima dice di voler stare con lei, ora gli manco, ha seri problemi"; dichiarazione che ha trovato concorde gran parte del web. È per tali motivazioni che sono in molti a sperare che Valeria, nel falò di confronto che vedremo lunedì prossimo su Canale 5, non si faccia "intortare" dalle parole dolci di Alessio, perdonandolo, ma chiuda per sempre questa storia. Accanto alla coppia composta da Valeria e Alessio, ce n'è un'altra che il pubblico spera si divida: quella di Sara Affi Fella e Nicola Panico. Il fidanzato è sempre più in confidenza con la tentatrice Antonella Fiordelisi. Tra loro parole anche importanti che hanno scosso Sara, lasciandola spesso in lacrime. Per molti "Nicola non la merita" e anzi tifano per il suo "pretendente": il tentatore, ex corteggiatore di Uomini e Donne, Andrea Melchiorre.

SELVAGGIA E FRANCESCO I PIU' AMATI?

Sul web da alcune settimane è partita una vera e propria 'ship', che vuole insieme la bella Sara e Melchiorre. Tra i due c'è feeling e si vede, ma il cuore della ragazza è palesemente innamorato di Nicola, nonostante il comportamento che sta avendo con la single Antonella, cosa che ci fa quindi supporre che i due usciranno insieme. Situazione invece totalmente differente per Selvaggia e Francesco: nonostante le varie accuse reciproche, il pubblico è convinto che siano fatti l'uno per l'altra e che ci siano però dellle problematiche da risolvere. In effetti si sospetta che le nozze a Temptation avranno proprio loro come protagonisti...

