UNA VITA/ Anticipazioni puntata 19 luglio: Teresa resta Acacias 38 al fianco di Cayetana

Una Vita

Canale 5 trasmetterà oggi una nuova puntata di Una Vita caratterizzata ancora dalla disperazione di Teresa. Quest'ultima ha dovuto dire addio a Mauro, che ha mantenuto la promessa fatta ad Humilidad. Dopo avere sposato una donna che non ama, il poliziotto partirà con lei per il viaggio di nozze continuando a pensare a Teresa. Sarà difficile dimenticarla ma almeno di tentare di rendere felice la propria sposa, obiettivo che con questi presupposti appare a dir poco complicato. Per la maestra invece arriverà il momento di programmare il suo futuro, ben consapevole che tutto cambierà d'ora in avanti. Si confronterà con Cayetana, che le offrirà tutto il suo incondizionato appoggio per superare questa fase drammatica della sua vita e giungerà ad una conclusione: non se ne andrà da Acacias 38, a differenza di quanto progettato fin dal primo momento. Al contrario, resterà nel quartiere per accertarsi che la scuola intitolata alla piccola Carlota abbia al suo interno anche un discreto numero di orfani. In questo modo la collaborazione con Cayetana continuerà e si farà sempre più frequente.

UNA VITA, LE ANTICIPAZIONI: TERESA DIMENTICA MAURO?

PUNTATA 19 LUGLIO: RAMON VIENE RILASCIATO MA...

Archiviato il dramma di Martin, che finalmente ha potuto fare ritorno a casa, nella puntata di Una Vita di oggi ci sarà un'altra famiglia che affronterà un periodo molto complicato. I Palacios si sono trovati coinvolti in una vicenda a tratti grottesca, della quale Ramon è completamente estraneo. Quest'ultimo è stato arrestato con l'accusa di truffa ai danni dei granai di Spagna: secondo quanto riportato dalla polizia, non avrebbe concesso loro alcun prestito ma avrebbe obbligato la società alla restituzione del denaro mai prestato. Grazie alla sua esperienza, Felipe riuscirà a far rilasciare l'amico in attesa del processo ma ci sarà ben poco di cui sorridere: secondo il marito di Celia, infatti, le accuse saranno pesantissime e la situazione sarà ancora più preoccupante a causa dello scontro con uno degli avvocati più potenti del momento, Revilla, che difficilmente perde una causa. Le cose per i Palacios si metteranno molto male, e il peggio potrebbe ancora arrivare...

