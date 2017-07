UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Gemma Galgani, nuovo ruolo in tv? (Trono Over)

Uomini e donne, Gemma Galgani

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS

Gemma Galgani pronta ad una nuova avventura? – La protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne resta Gemma Galgani. La dama è sempre al centro del gossip per la sua storia d’amore con Marco Firpo che procede a gonfie vele. Gemma, infatti, non nasconde la felicità e la serenità che Marco le ha regalato al punto che, dai microfoni di Alfonso Signorini, ha fatto sapere al cavaliere dai lunghi capelli biondi di essere pronta per sposarsi qualora dovesse arrivare la fatidica proposta. A settembre, dunque, Gemma, dopo otto anni, potrebbe annunciare il suo addio alla tv per vivere la sua storia d’amore con Marco lontano dalle telecamere. Il cavaliere che, dopo i dubbi iniziali sembra aver finalmente accettato i suoi sentimenti per la Galgani, deciderà di compiere il grande passo facendo la fatidica proposta a Gemma?

Nel frattempo, le avventure professionali in tv per Gemma potrebbero non esser finite. Oltre alla possibilità che possa partecipare alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi, come circola sul web, il pubblico di Uomini e Donne spera di rivederla ancora nel programma che le ha regalato la popolarità e l’amore. Non potendo partecipare come dama essendo felicemente fidanzata con Marco, Gemma verrà promossa ad opinionista accanto a Tina Cipollari? In quest’ultimo caso, le puntate del trono over si trasformerebbero in vere e proprie guerre tra le due.

