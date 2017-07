Un posto al sole: Giulia dice addio a Denis? (Anticipazioni puntata 19 luglio)

Un posto al sole

Giulia è uno dei personaggi di Un posto al sole più sfortunati in amore degli ultimi anni. Ormai non ci sono più dubbi, soprattutto da quando la madre di Angela ha ritrovato una persona che le ha fatto battere nuovamente il cuore dopo anni di solitudine. Denis, che ricambia tali sentimenti, però non potrà restare a Napoli ancora a lungo a causa dell'entrata nel piano di protezione testimoni, quanto mai necessario a causa delle nuove pressioni del clan Maiorano. Il personaggio interpretato da Corrado Tedeschi si preparerà a lasciare la città partenopea, il loro sarà un addio?

UN POSTO AL SOLE, LE ANTICIPAZIONI 19 LUGLIO

PATRIZIO AL REALITY SHOW

Serena sarà molto tesa a causa delle recenti vicissitudini legate a Claudio e Filippo. Per questo non gradirà affatto le critiche mosse da Roberto nei suoi confronti, fatto che la porterà ad avere una reazione a tratti eccessiva. Positive novità riguarderanno oggi Patrizio, che verrà accettato tra i concorrenti del reality show culinario. Come da lui sognato, potrà mettere in evidenza le sue doti in cucina anche se Rossella non sarà proprio dalla sua parte, all'idea di questa nuova esperienza. A sorpresa, però, non tutto potrebbe andare come previsto. Teresa consiglierà anche a Raffaele di partecipare ai provini per lo stesso reality show e lui sarà indeciso sul da farsi: proseguirà in tale direzione? Cosa accadrà se anche lui verrà accettato, trovandosi a competere con il figlio?

