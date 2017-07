Uomini e Donne/ Anticipazioni, i nuovi tronisti: quattro richieste per la De Filippi! (Trono Classico)

Uomini e Donne

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO CLASSICO

QUALI SARANNO I TRONISTI DELLA NUOVA EDIZIONE? - Mentre Temptation Island volge al termine, il pubblico di Uomini e Donne inizia a chiedere qualche anticipazione su quali potranno essere i nuovi tronisti e se qualcuno arriverà proprio dal programma condotto da Filippo Bisciglia. Non sarebbe di certo la prima volta! Già qualche anno fa, Gianmarco Valenza - lasciatosi con la fidanzata Aurora Betti per il comportamento da lei avuto con un tentatore - era stato scelto dalla De Filippi per prendere posto sul trono. Dopo la visione della quarta puntata di Temptation, andata in onda lunedì, in molti hanno già iniziato a chiedere alla redazione di Uomini e Donne che venga dato il trono a Ruben Invernizzi, che ha deciso di chiudere con Francesca Baroni dopo le troppe mancanze di rispetto nei suoi riguardi. Ma Ruben potrebbe non essere l'unico protagonista di Temptation ad essere scelto come possibile tronista.

C'è anche Andrea Melchiorre nei sogni dei fan di Uomini e Donne. Per Andrea sarebbe la seconda volta a Uomini e Donne, dopo quella come corteggiatore di Valentina Dallari che lo scelse. La loro storia finì dopo poco e da allora Andrea non ha mai annunciato un nuovo amore. A Temptation sembra molto interessato a Sara Affi Fella, ma se la ragazza dovesse decidere di uscire col fidanzato Nicola Panico, il pubblico vorrebbe ancora Melchiorre nel programma condotto da Maria De Filippi. E se al suo fianco Maria decidesse di mettere invece Mariano Catanzaro? Il corteggiatore, che ha già tentato due volte di trovare l'amore a Uomini e Donne, è amatissimo dal pubblico e la sua simpatia è rimasta nel cuore dei telespettatori che oggi sperano che la redazione possa dargli un'ultima occasione. Ultimo nella lista dei possibili tronisti è poi Mattia Marciano: il percorso (con delusione finale) fatto durante il trono di Desirèe Popper ha fatto breccia nel cuore di molte fan del programma che ora lo chiamano a gran voce sul trono.

