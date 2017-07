WIND MUSIC SUMMER FESTIVAL 2017/ Top e Flop terza serata: Fedez e J-Ax, "Senza pagare" al top con Pio e Amedeo

Wind Summer Festival 2017

Il viaggio del Wind Summer Festival 2017 è giunto al suo terzo appuntamento, che ieri sera con la gara dei giovani ha visto trionfare il talentuoso Mahmood in sfida con Tony Maiello. Tanti i big della musica che nel corso della kermesse si sono esibiti a Piazza del Popolo a Roma, ma fra tutti non possiamo non ricordare Umberto Tozzi, che per festeggiare i quarant’anni della sua celebre “Ti amo”, ha coinvolto tutti i presenti sulle note del suo amatissimo brano. Fra i migliori della serata segnaliamo anche Francesco Renga, che in breve tempo ha appassionato tutto il pubblico in piazza con l’energia della sua “Nuova Luce”. Da ricordare, nella categoria dei top del terzo appuntamento, anche gli amatissimi Fedez e J-Ax, che sulle note del brano “Senza pagare” hanno portato sul palco della kermesse i due "Emigratis" Pio e Amedeo, già protagonisti indiscussi del videoclip ufficiale del tormentone.

WIND SUMMER FESTIVAL 2017, NEWS E COMMENTI TERZA PUNTATA

FOTOGRAMAS DI GAIA, TORMENTONE DELL’ESTATE?

Scaletta ricca di momenti top per le esibizioni della terza serata del Wind Summer Festival 2017, che fra i tanti volti noti della musica ha visto esibirsi anche Max Pezzali, voce dei tormentoni estivi e artista molto amato dal pubblico italiano. Sempre fra i migliori ritroviamo anche Mario Venuti, che è riuscito a portare il suo sound sul palco di Piazza del Popolo coinvolgendo tutti i presenti sulle note del suo brano. In una serata ricca di musica e divertimento, non è semplice individuare momenti flop, ma forse è bene sottolineare che alcuni brani, meno noti di altri, non hanno ricevuto la risposta che il pubblico, invece, ha riservato ai tormentoni. Fra questi vi è la canzone della talentuosa Gaia, “Fotogramas”, un brano dal sound ricercato, destinato di certo ad avere un grande successo nel corso dell’estate. Ma fra i cantanti meno acclamati e di certo meritevoli c'è anche Raphael Gualazzi, che ieri sera, con "La fine del mondo", ha regalato al pubblico di piazza del Popolo un po' di buona musica.

