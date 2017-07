ANTICIPAZIONI CHERRY SEASON/ Puntate dal 3 al 7 luglio: Seyma riesce a farsi perdonare dalle amiche?

Cherry Season - La stagione del cuore

CHERRY SEASON, ANTICIPAZIONI DAL 3 AL 7 LUGLIO

L'INTERVENTO DECISIVO DI SEYMA - Le anticipazioni di Cherry Season sugli episodi della prossima settimana sanciranno una delle fasi più difficili di sempre per i protagonisti Oyku e Ayaz: era dai tempi del rapimento della stilista e dalla rabbia del suo fidanzato per la possibile partenza per l'Italia, che tra loro non accadeva una crisi di tale entità destinata a durare qualche tempo. Il ricatto di Mete, infatti, andrà a buone fine e Ayaz deciderà di lasciare la sua amata senza darle una vera spiegazione. Per convincerla di come tra loro non ci sia più futuro metterà anche in atto una sorprendente messinscena, durante la quale fingerà di baciare una cara amica (d'accordo con lui). Ma un personaggio negativo del passato potrebbe rappresentare l'unica speranze per i protagonisti della soap turca: nonostante i tanti errori commessi in precedenza, Seyma scoprirà il motivo della rottura tra l'amica e Ayaz e deciderà di dichiarare guerra a Mete. Sarà grazie al suo aiuto che Oyku scoprirà la verità? Il lieto fine è in arrivo per lei e il suo grande amore?

AYAZ FINGE DI BACIARE UN'ALTRA RAGAZZA - Le puntate di Cherry Season che Canale 5 trasmetterà dal 5 al 7 luglio sanciranno una crisi senza precedenti per Oyku e Ayaz. Lo stilista sarà costretto a sottostare al ricatto di Mete e a lasciare la fidanzata, proprio nel luogo da lei scelto per la loro cerimonia nuziale: mai si sarebbe aspettata una simile decisione, alla quale non farà seguito nessun tipo di spiegazione. Proprio per questo, Oyku non crederà che Ayaz abbia smesso di amarla e lo seguirà ovunque per convincerlo a spiegarle il motivo del suo gesto. Per cancellare ogni speranza di ricongiungimento, Ayaz sarà costretto a prendere una decisione triste e definitiva ovvero fingere di essersi innamorato di un'altra donna. Inviterà quindi anche Isik ad un campeggio in riva al lago nel quale saranno presenti anche Sibel, Ilker, Burcu, Emre, Ouky e Mete, deciso a tenere sotto controllo la situazione.

Convinto che senza un gesto ecclatante Oyku continuerà a sperare, Ayaz deciderà di fingere di baciare Isik in sua presenza (si tratterà di un accordo preso in precedenza con l'amica). Tale scena sancirà la fine dell'amore dei due protagonisti della soap turca? Per il momento sembra proprio di sì, poiché Oyku getterà nel lago l'anello di fidanzamento che in precedenza le era stato regalato proprio da Ayaz. Mete otterrà l'ennesima vittoria, ma sarà così facile cancellare i sentimenti dei due innamorati?

