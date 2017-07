Certamente, forse / Le curiosità sul film di Canale 5 con Ryan Reynolds (oggi, 2 luglio 2017)

Certamente, forse

CERTAMENTE, FORSE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 2 LUGLIO 2017: CURIOSITA' - Certamente, forse, è il film che verrà trasmesso su Canale 5 oggi, domenica 2 luglio 2017. Una pellicola di genere commedia, drammatica e sentimentale che è stata diretta e sceneggiata da Adam Brooks mentre la distribuzione in Italia è stata curata dalla casa cinematografica Universal Pictures. La direzione della fotografia è stata affidata a Florian Ballhaus ed il montaggio del film è stato realizzato da Peter Teschner con le musiche della colonna sonora che sono state composte da Clint Mansell e con la scenografia che è stata ideata e realizzata da Stephanie Carroll. La pellicola è stata prodotta da una collaborazione tra Stati Uniti d'America e Regno Unito nel 2008 e la sua durata è pari a 112 minuti. Il protagonista della storia è stato interpretato dall'attore canadese Ryan Reynolds, nel 1997 ha ottenuto il suo primo ruolo importante nella serie televisiva Due ragazzi e una ragazza che ha ottenuto molto successo negli Stati Uniti. Nel 2003 ha recitato al fianco di Michael Douglas nel film Matrimonio impossibile e nel 2004 ha ottenuto la parte di Hannibal King in Blabde: Trinity con a fianco Wesley Snipes e Jessica Biel. Tra le molte altre pellicole dove ha ottenuto parte ricordiamo Just Friends, Chaos Theory, Un segreto tra di noi, Safe House - Nessuno è al sicro, Life - Non oltrepassare il limite e The Hitman's Bodyguard tra gli ultimi.

CERTAMENTE, FORSE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 2 LUGLIO 2017: IL CAST - Certamente, forse, il film in onda su Canale 5 oggi, domenica 2 luglio 2017 alle ore 14.00. Una pellicola di genere commedia sentimentale del 2008 che è stata affidata alla regia di Adam Brooks. I protagonisti sono stati intrpretati da Ryan Reynolds, Abigail Breslin, Elizabeth Banks e Isla Fisher. Abigail Kathleen Breslin compare sugli schermi televisivi americani per la prima volta in uno spot pubblicitario, quando ha appena tre anni. Ha debuttato nel cinema all'età di sei anni con il film di genere fantascienza intitolato "Signs " per la regia dello statunitense Manoj Nelliyattu Shyamalan. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

CERTAMENTE, FORSE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 2 LUGLIO 2017: LA TRAMA - William Hayes lavora come pubblicitario e sta per divorziare dalla moglie Sara, l'uomo è molto legato alla figlia Maya, che ha solo dieci anni, un giorno va a prendere la bambina a scuola e Maya chiede al padre di parlarle del suo primo incontro con la madre. Will comincia a raccontare, ma senza fare i nomi. Nel 1992 William Hayes lascia la città di Madison e la fidanzata del momento Emily, per andare a New York. Will è un uomo ambizioso, riesce ad entrare nel team che si interessa della campagna elettorale di Clinton e ha l'occasione di conoscere April, una giovane donna molto bella.

Will confida ad April la sua intenzione di chiedere ad Emily di diventare sua moglie, quindi, chiede di provare con lei le frasi che intende dire ad Emily. April rivela a Will che da tempo sta cercando un libro che le aveva donato suo padre in occasione di un suo compleanno, il libro riporta una dedica scritta dal padre di suo pugno, April ci tiene a riavere quel libro anche perché dopo circa tre settimane il genitore è morto in un incidente stradale. Il giorno seguente Will chiede ad Emily di sposarlo ma la donna gli racconta di averlo tradito e a questo punto decidono di lasciarsi. Nel frattempo Clinton ha vinto le elezioni e Will, insieme ai suoi colleghi, decide di aprire un'agenzia che si interessi di propaganda e campagne elettorali. April si è licenziata e ha deciso di andare in giro per il mondo, ma non dimentica mai di spedire a Will messaggi e cartoline.

Quando rientra a New York, April vorrebbe dichiarare a Will il suo amore ma viene a sapere che l'uomo ama Summer e vuole sposarla. April è sorpresa, Will non le aveva mai parlato di una nuova fidanzata ma si complimenta con lui. Il matrimonio non ci sarà e Will resta nuovamente da solo. Un giorno Will, per caso, girando in una libreria trova proprio la copia del libro che April sta cercando da anni, quindi lo compra e va a casa di lei per consegnarglielo, April non è in casa ma c'è Kevin, l'uomo che convive con lei, quindi va via e porta con sé il libro. Will rivede Summer, che è incinta e, a questo punto del racconto, Maya crede che sia lei sua madre ma Will va avanti a raccontare.

Un giorno Will riceve l'invito per una festa a casa di Summer, rivede Emily e i due riprendono la frequentazione interrotta anni prima. Adesso tutto è chiaro, Maya comprende che Emily è sua madre. Will ritorna da April per darle finalmente il libro e la donna, quando score che il libro è nelle sue mani da molto tempo, va su tutte le furie. Maya capisce che il genitore ama ancora April, del resto è l'unica persona a cui Will, durante il suo racconto, ha lasciato il suo vero nome. Ricordare il passato ha fatto nascere in Will il desiderio di rivedere April, quindi decide di andare da lei e ci va insieme a Maya. Quando finalmente si ritrovano faccia a faccia, Will spiega ad April che aveva conservato per sè il libro perché era la sola cosa che gli restava di lei. Istintivamente April stringe a sé Will e i due si baciano appassionatamente.

