Criminal Minds: Beyond Borders / Anticipazioni, il team dell'FBI indaga su una misteriosa scomparsa

CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS, ANTICIPAZIONI 2 LUGLIO – L'appuntamento per tutti i fan gel genere crime questa sera è su Rai Due, che trasmetterà i primi tre episodi della seconda stagione di Criminal Minds: Beyond Borders, la serie nata dallo spinn of del più celebre Criminal Minds. Il secondo capitolo delle avventure dell'agente speciale David Rossi è destinato a concludere le vicende della squadra profiler dell'Fbi, visto che la Cbs, il canale che dal 2015 ha trasmesso la serie tv, lo scorso 14 maggio ha deciso di cancellare ufficialmente la produzione e di concludere la storia con il tredicesimo episodio del secondo capitolo. Il debutto, lo ricordiamo, è avvenuto negli Stati Uniti l'8 aprile 2015 tramite un crossover della serie principale ed è stata trasmessa successivamente dalla CBS a partire dal 16 marzo 2016. In Italia la prima puntata della prima stagione è stata trasmessa il 22 maggio 2015 su un canale a pagamento ed è approdata su Rai 2 nell'agosto del 2016. (Aggiornamento di Fabiola Iuliano)

CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS, ANTICIPAZIONI 2 LUGLIO – Domenica 2 luglio, a partire dalle 21.05, su Raidue, andrà in onda la seconda stagione di Criminal Minds: Beyond Borders. Si tratta di una serie televisiva statunitense, spin-off del longevo crime drama di successo Criminal Minds. Tra i personaggi di Criminal Minds Beyond Borders troviamo alcuni personaggi di Criminal Minds, tra i quali l'agente speciale David Rossi (interpretato da Joe Mantegna) e il tecnico analista Penelope Garcia (Kirsten Vangsness). La squadra Fbi è impegnata nella lotta quotidiana contro il crimine per aiutare i cittadini americani che si trovano in situazioni di pericolo.

A guidare la squadra di Criminal Minds Beyond Borders è l’agente speciale Jack Garrett, un veterano con 20 anni di esperienza interpretato da Gary Sinise. All’interno della squadra ci cono poi l’agente speciale Matt, ex eroe dell'esercito e Monty, brillante tecnico analista.

Il primo episodio che andrà in onda s’intitola “Anime Perse”. La squadra è chiamata in Tanzania per indagare sulla scomparsa di un gruppo di 23 membri appartenenti a una chiesa americana. Il secondo episodio, invece, s’intitola “Il mostro”. La squadra sarà chiamata ad intervenire quando due coppie di cittadini americani saranno trovati morti a Firenze.

La squadra si ritroverà a collaborare con le autorità italiane per scoprire se uno dei più famosi serial killer italiani è tornato a colpire. Nel terzo episodio, infine, intitolato “Morti Onorevoli” la squadra indagherà su un apparente suicidio di un cittadino americano in Colombia. Ad insospettire la squadra sarà l’ultimo gesto dell’uomo che ha svuotato il conto in banca prima di morire.

