IL SEGRETO / News: oggi, 2 luglio la telenovela non va in onda. Ecco perché e quando torna

Il Segreto

IL SEGRETO, NEWS 2 LUGLIO

OGGI LA TELENOVELA NON VA IN ONDA - Brutte notizie oggi per i telespettatori de Il Segreto che questa sera si troveranno di fronte alla cancellazione della loro telenovela preferita. L'appuntamento ormai tradizionale della domenica, infatti, non andrà in onda, lasciando spazio ad una puntata più lunga di Una Vita. Considerando gli ascolti non certo eccellenti di quest'ultima è lecito chiedersi se tale scelta possa essere considerata azzeccata o se anch'essa finirà subire un'inevitabile sospensione nel corso delle prossime settimane. Il Segreto dovrebbe di qui in avanti mantenere soltanto l'appuntamento pomeridiano, anche se sarà bene tenere sotto controllo eventuali spostamenti del palinsesto di Mediaset che da sempre usa la telenovela come un jolly nella sua programmazione.

Le novità comunque non finiranno qui: a partire da lunedì 17 luglio le vicende di Puente Viejo cambieranno orario e andranno in onda nella fascia preserale delle ore 18:45 al posto di Caduta Libera, come già accaduto negli ultimi anni. Di pomeriggio invece dovrebbe allungarsi lo spazio dedicato a Cherry Season. L'estate del 2017 sarà ricca di grandi novità per i telespettatori del programma, soprattutto a causa di diverse tragedie consecutive: sarà bene prepararsi al peggio perché diversi personaggi molto amati potrebbero presto uscire di scena in un modo o nell'altro.

