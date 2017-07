ITALIA’S GOT TALENT - BEST OF/ Su TV8 il meglio del talent show condotto da Lodovica Comello (2 luglio 2017)

Italia's Got Talent

ITALIA’S GOT TALENT - BEST OF, SU TV8 IL MEGLIO DEL TALENT SHOW CONDOTTO DA LODOVICA COMELLO - Lodovica Comello e i giudici Nina Zilli, Frank Matano, Claudio Bisio e Luciana Littizzetto tornano su TV8 questa sera, domenica 2 luglio 2017, alle 21.15 con la prima puntata di “Italia’s got talent - best of”. I telespettatori potranno quindi rivivere le emozioni provate nell’edizione precedente a quella andata in onda da febbraio ad aprile di quest’anno. Si tratta della settima edizione complessiva del talent ed è stata trasmessa tra marzo e maggio 2016.

Le audizioni itineranti sono tenute nelle città di Vicenza, Milano, Riccione e Catanzaro. Come l’anno prima la stagione si è sviluppata in dieci puntate: otto Auditions, una semifinale e una finale a cui hanno peso parte dieci concorrenti provenienti dalla semifinale e i quattro concorrenti che che hanno ricevuto il "golden buzzer". È l’edizione in cui ha trionfato il musicista Moses, a cui è andato il premio finale di 100mila euro. Oltre a lui rivedremo sicuramente anche il pianista Ivan Dalla, secondo classificato e Marco Kira, il ballerino salito sul terzo gradino del podio.

