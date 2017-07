L'Ipnotista/ Su Rai 4 il film con Mikael Persbrandt, tratto dal romanzo di Lars Kepler (oggi, 2 luglio 2017)

L'ipnotista

L'IPNOTISTA, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 2 LUGLIO 2017: CURIOSITA' - L'ipnotista, è il film che andrà in onda su Rai 4 oggi, domenica 2 luglio 2017. Il film è basato sull'omonimo romanzo di Lars Kepler, uscito in Italia nel 2010 per Longanesi. Il grande successo del romanzo ha fatto nascere un'intera serie di libri tutti con protagonista l'ispettore Linna, per ora giunto alla sua sesta avventura letteraria. Lars Kepler è lo pseudonimo di Alexander Ahndoril e Alexandra Coelho Ahndoril, due coniugi svedesi entrambi scrittori. Nel 2009 i due hanno deciso di mettere in pausa le rispettive carriere letterarie per provare a scrivere un giallo a quattro mani. Il travolgente successo de L'ipnotista li ha convinti a continuare sulla stessa strada. Il loro ultimo romanzo è Il cacciatore silenzioso, uscito nel 2016 sempre per Longanesi. Il film non passò inosservato nemmeno agli addetti ai lavori visto che venne scelto per rappresentare la Svezia come Miglior film straniero ai Premi Oscar 2013 anche se non riuscì ad arrivare in finale.

L'IPNOSTA, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 2 LUGLIO 2017: IL CAST - L'ipnotista, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 2 luglio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere thriller del 2013 che è stata diretta da Lasse Hallstrom (Chocolat, Amore cucina e curry, Le regole della casa del sidro) ed interpretata da Mikael Persbrandt (In un mondo migliore, Lo Hobbit - La desolazione di Smaug, The salvation), Lena Olin (La nona porta, L'insostenibile leggerezza dell'essere, la serie tv Alias) e Tobias Zilliacus (Homebreaker, Beyond the frontline, One foot under). Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

L'IPNOSTA, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 2 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Una famiglia di Stoccolma è stata completamente sterminata. Unico superstite della strage è il giovane Josef (Jonatan Bokman), che versa in condizioni critiche. Il caso viene affidato all'ispettore Joona Linna (Tobias Zilliacus). Il poliziotto si rivolge quindi ad Erik Bark (Mikael Persbrandt), un ipnotista in grado di recuperare ricordi rimossi da persone traumatizzate. Purtroppo Josef non riesce a dire molto e non fornisce elementi utili. Erik aveva già collaborato con la polizia e la stampa reagisce al suo ritorno in modo poco lusinghiero per lo psicologo.

Queste critiche si aggiungono ad una situazione già problematica in famiglia, visto che Erik sta per divorziare dalla moglie. La notte dopo aver ipnotizzato Josef però Erik e sua moglie vengono drogati e qualcuno rapisce loro figlio. L'ispettore Linna capisce subito che il rapimento è collegato al massacro della famiglia di Josef.

A casa di quest'ultimo intanto viene ritrovata una lettera che preannuncia lo sterminio della famiglia. A Stoccolma ritorna anche Evelyn (Emma Mehonic), sorella di Josef scampata al massacro, che rivela che Josef stesso in realtà è un figlio adottivo. Linna non riesce a reperire la madre biologica, ma scopre che il passato è stata affetta da disturbi psichici. Il massacro della famiglia e il rapimento del figlio di Erik sono ancora avvolti nel mistero, e l'uomo decide di ipnotizzare un'altra volta il giovane superstite per cercare di ricavare dal ragazzo qualche nuovo indizio.

© Riproduzione Riservata.