LA SPIA/ Su Rai 3 il film con Philipp Seymour Hoffman (oggi, 2 luglio 2017)

LA SPIA, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 2 LUGLIO 2017: IL CAST - La spia, il film in onda su Rai 3 oggi, domenica 2 luglio 2017 alle ore 21.05. Una pellicola di genere thriller con il titolo in lingua originale A Most Wanted Man ed è stata realizzata nel 2014 da coproduzione tedesca, britannica ed americana per la regia di Anton Corbjin mentre nel cast sono presenti tra gli altri Philipp Seymour Hoffman, Rachel McAdams, Willem Dafoe e Robin Wright. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA SPIA, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 2 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Ci troviamo in Germania e per la precisione nella città di Amburgo. Qui vive Gunther (Philp Seymour Hoffman), un abile agente segreto tedesco a cui viene affidata una missione piuttosto delicata ed orientata al contratto del terrorismo. Secondo le informative che gli fanno pervenire i propri capi, Gunther deve tenere sotto osservazione un rispettabile docente universitario di origini orientali e di fede musulmana. Secondo le informazioni in suo possesso, l’uomo starebbe mettendo a disposizione di cellule terroristiche le proprie conoscenze ed inoltre sta raccogliendo importanti fondi per finanziare la loro attività criminale.

Gunther deve indagare sul suo conto cercando di condividere con il sospettato quanto più tempo possibile nell’arco della giornata. Le uniche tracce che può seguire sono relative ad un clandestino ceceno che lo stesso docente starebbe aiutando a nascondersi e che secondo i servizi segreti sarebbe un terrorista e soprattutto un codice iban spesso utilizzato dallo stesso professore universitario per inviare importanti somme di denaro verso una compagnia di navigazione con sede a Cipro. Una società che evidentemente rappresenta una copertura per entrare in possesso di importanti risorse da parte dei capi dell’organizzazione terroristica.

Gunther per portare avanti in maniera positiva questa missione si avvarrà della collaborazione di una giovane avvocatessa tedesca che sembra aver individuato la pista ottimale, di una perspicace agente della CIA e di un banchiere che non sembra avere la pedina penale pulitissima e che spesso nel corso della propria vita per accrescere la propria ricchezza non ha rispettato la legge. Gunther dunque mette in atto un elaboratissimo piano per arrivare alla verità.

