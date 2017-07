Maddalena Corvaglia e Stef Burns/ Concerto Vasco Rossi, Modena Park: la showgirl difende Paolo Bonolis, ma...

Maddalena Corvaglia ha assistito alla performance di Stef Burns al Modena Park (foto LaPresse)

MADDALENA CORVAGLIA E STEF BURNS: LA SHOWGIRL DIFENDE PAOLO BONOLIS, MA... - "Ieri è accaduta una cosa bellissima, grazie a Vasco". È con queste parole che Maddalena Corvaglia, attraverso un post condiviso su Instagram, poche ore fa ha ringraziato il rocker di Zocca, che ha infiammato il Modena Park con un evento che, secondo l'ex velina, rappresenta "Un'interazione tra live, TV, radio e cinema Che non si era mai vista prima". "Io sono una Vasconvolta, Vascontata, Vascolpita, Vascoperta, Vascocciata , Vascottata, Vascoppiata. E non solo. Sono uno dei 250mila tasselli che hanno dato vita al più grande puzzle della storia. E una di quelli che... 'Quando canta Vasco ...muti bisogna stare!", ha detto la Corvaglia, che nel suo post ha cercato inoltre di smorzare gli animi della disputa che ha coinvolto Paolo Bonolis. "Mi lancio da un aereo a 4000 metri d'altezza senza batter ciglio, ma non avrei mai il coraggio di parlare al pubblico di Vasco, 'interrompendo ' Vasco che canta. (...) Peccato che il compito di Paolo era proprio quello lì, parlare (...) nei momenti in cui, per ragioni contrattuali, il concerto non poteva essere trasmesso". Cliccate qui per leggere il suo post. (Aggiornamento di Fabiola Iuliano)

MADDALENA CORVAGLIA E STEFF BURNS: L'EX VELINA RACCONTA VASCO - L'emozione di Stef Burns prima dell'esibizione di ieri sera, era palpabile. E così, intervistato da Andrea Barbi di Trc ha confidato: "Adesso che abbiamo fatto un po’ di prove sul palco – racconta Stef – ho tante volte immaginato quando sarà pieno di gente e poi – continua chiudendo gli occhi e gesticolando da ‘vero italiano’ – ci sarà un po’ di fumo, tante teste sotto di te, è incredibile. Sarà come un festival grande, come Woodstock, dove non si vede la fine. Vasco piace a gente di ogni età. E’ come Paul McCartney, come i Rolling Stones, i più grandi di tutti i tempi, ecco Vasco è così in Italia". Nel frattempo, l'emozione del chitarrista è stata pienamente espressa sul palcoscenico e, dietro le quinte a fare il tifo per lui e Vasco anche Maddalena Corvaglia, sua ex moglie che, in riferimento a Vasco Rossi ha ribadito: "Vasco mi disse che Stef e io eravamo la dimostrazione che nella vita non bisogna accontentarsi. Vasco è timido, riservato ed educato. Sul palco è sempre lui, interpreta la canzone e te la fa vivere facendoti provare quello che provava quando l'ha scritta. Io mi sono tatuata un verso di “Sally”. In quel momento sentivo di essere la protagonista della canzone. Ero disincantata, avevo perso il senso delle cose. Quando l'ho sentita sono scoppiata a piangere. Anzi, piango tutte le volte che la sento". (Aggiornamento di Valentina Gambino)

MADDALENA CORVAGLIA E STEFF BURNS: LE PAROLE DI LEI DOPO IL DIVORZIO - Il concerto di Vasco Rossi ha catalizzato l'attenzione dell'Italia intera, così come le dinamiche tra Maddalena Corvaglia e Stef Burns, presenti all'evento ma in maniera differente. La coppia ha annunciato la rottura lo scorso gennaio: "L’ho scritto (del divorzio, ndr) perché non amo che si dicano cose non vere, non amo la verità interpretata. I social ti danno la possibilità di scrivere le cose come stanno e di poter essere diretta. Ti fanno vedere per come sei. Non voglio alimentare le polemiche. Un divorzio è già difficile e, a maggior ragione, quando c’è una bambina di cinque anni", ha confessato Maddalena intervistata tra le pagine del settimanale "Oggi". Di seguito, l'attuale conduttrice di Paperissima Sprint ha parlato anche della figlia: "Voglio consentire a mia figlia di scegliere dove vivere quando sarà grande; se seguire le origini italiane della mamma o quelle americane del papà. Sto cercando di farla crescere con una mente aperta, il che non vuol dire limitarsi a viaggiare, ma vivere realmente in due posti diversi con due culture differenti. Voglio darle questa possibilità, anche se a volte è faticoso". Maddalena e Stef però, dopo la separazione hanno deciso di restare amici senza alcun risentimento e, la dimostrazione, è arrivata anche ieri con la presenza di entrambi per Vasco. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

MADDALENA CORVAGLIA E STEFF BURNS: LE PAROLE DEL CHITARRISTA SU VASCO - Maddalena Corvaglia e Stef Burns per un certo periodo hanno fatto sognare i fan con la loro storia d'amore. Poi, il matrimonio non ha funzionato e - di seguito - è arrivata la separazione e il divorzio. Proprio ieri però, la coppia è tornata in pista per via del concerto di Vasco Rossi. Lui sul palco, lei dietro le quinte. Maddalena e Stef del resto, sono uniti anche dall'amore per la figlia. Burns sul palco al fianco del Komandante, suona la chitarra per lui dal 1993, da quando, Vasco l'ha sentito e, rimasto impressionato dalle sue abilità, l'ha chiamato per una sessione di registrazione. Dopo un paio di anni è arrivata la consacrazione con il primo live al fianco di Vasco a San Siro con 'Rock sotto l’assedio'. Successivamente, la loro avventura musicale è proseguita per oltre vent'anni, sui palcoscenici più famosi d'Italia. Alla vigilia del concerto di ieri sera, Andrea Barbi ha incontrato Stef Burns: "Quello che piace di Vasco – ha raccontato il celebre musicista – è che è un cantautore che riesce a cambiare sul momento, quando se la sente, il pezzo, ad improvvisare. Quando si suona con lui non devi seguire le regole; per esempio la strofa è due giri, il ritornello è un giro; no! Lui ogni tanto dice: la seconda strofa sarà tre giri perché ho più cose da ‘dire’ e questa è una bellissima cosa". (Aggiornamento di Valentina Gambino)

MADDALENA CORVAGLIA E STEFF BURNS: VICINI MA NON INSIEME - Tra gli ospiti di Paolo Bonolis durante la "telecronaca" del concerto di Vasco Rossi, c'era anche Maddalena Corvaglia, ex moglie di Stef Burns, sul palco con il cantante per suonare insieme a lui. L'ex velina ha raccontato emozionata che a sposarla è stato proprio il "Komandante" e: "Mi sono tatuata un verso di ‘Sally". Oltre alla Corvaglia, sono stati tantissimi i personaggi famosi che hanno partecipato all'evento in diretta da Modena e, mentre il rocker intratteneva il suo pubblico, i suoi amici ed estimatori, si sono intrattenuti con il conduttore nel backstage, per ricordare anche accadimenti della propria vita esattamente come ha fatto la Corvaglia. L'ex velina infatti, ha conosciuto Stef proprio durante un concerto di Vasco e, qualche anno più tardi, è stato il cantante con rito civile che li ha resi marito e moglie. La salentina ha "incontrato" il suo ex e, non ci è dato sapere se, di seguito si siano salutati dopo il concerto oppure no. Dalla loro unione però, è nata anche una figlia e quindi, i loro rapporti sono comunque civili anche per rispetto della piccola Jamie Carlyn che adesso ha cinque anni. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

MADDALENA CORVAGLIA E STEFF BURNS: DI NUOVO VICINI AL MODENA PARK - Se i 230.000 del Modena Park hanno potuto vivere un’esperienza senza precedenti, è stato anche grazie ad una performance straordinaria del chitarrista solista della band di Vasco Rossi, l’americano Stef Burns. Ormai un punto fermo della band del “Blasco”, Burns ha ormai adottato l’Italia come sua seconda patria, nonostante i tanti progetti solisti che, quando non è impegnato nei live con Vasco, lo tengono impegnato in giro per il mondo. A Modena c’era anche l’ormai ex moglie di Stef, la showgirl Maddalena Corvaglia: l’unione tra i due aveva portato Stef Burns ad essere presente sulle colonne di moltissimi giornali nel corso degli anni, sin dal giorno del loro matrimonio nel 2011: un evento molto speciale perché fu proprio Vasco Rossi a celebrarlo in una cittadina in provincia di Modena, Mirandola, ricevendo una delega speciale dal Sindaco.

MADDALENA CORVAGLIA E STEFF BURNS: L'INTERVISTA AI MICROFONI DELLA RAI - Il matrimonio tra Stef Burns e Maddalena Corvaglia è durato poco meno di sei anni ed ha regalato alla coppia una figlia, Jamie Carlyn. Nonostante la separazione tra i due sia stata annunciata dalla stessa Corvaglia nel mese di gennaio di quest’anno, è proprio la bimba il collante che ha fatto rimanere in buoni rapporti la coppia. Questo nonostante Maddalena Corvaglia, al momento di annunciare la separazione dal marito chitarrista, abbia sottolineato come i due si siano ritrovati praticamente estranei, in una fase di grande incomunicabilità. Nonostante questo, proprio il voler crescere Jamie Carlyn con il supporto di entrambi i genitori, ha portato la coppia a restare in contatto, tanto che Maddalena, peraltro da sempre grande fan di Vasco, non ha fatto mancare la sua presenza al Modena Park concedendosi anche ai microfoni della Rai, intervistata da Paolo Bonolis. A tutti gli effetti la showgirl si sente una di famiglia nel gruppo della band di Vasco, e già in precedenza la Corvaglia aveva sottolineato come la separazione da Burns fosse avvenuta all’insegna della massima civiltà.

MADDALENA CORVAGLIA E STEFF BURNS: LA PICCOLA JAMIE CARLYN E' LA PRIORITA' - Maddalena Corvaglia in questi giorni è tornata protagonista del gossip estivo, immortalata da alcuni paparazzi con un altro suo ex compagno, Enzo Iacchetti. La Corvaglia ha però escluso ogni possibile riavvicinamento, affermando di essere concentrata esclusivamente sulla crescita della figlia avuta da Stef Burns, un’esperienza che le ha fatto inevitabilmente rivedere molte priorità della sua vita. Da parte sua, il chitarrista della band di Vasco Rossi non ha mai fornito spiegazioni pubbliche riguardo la fine della sua storia e del matrimonio con Maddalena Corvaglia. L’incomunicabilità citata dalla moglie può essere solo in parte riferita a presunte infedeltà di Burns: sicuramente lo stile di vita del chitarrista è rimasto da sempre quello di un giramondo della musica, che alterna i tour con Vasco Rossi a spettacoli della sua band, la Stef Burns League, che lo portano in giro per gli Stati Uniti e l’Europa. Burns riesce comunque ad essere presente per la sua piccola Jamie Carlyn, che rappresenta un punto fermo inedito per la sua vita da rocker consumato.

© Riproduzione Riservata.