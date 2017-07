MATRIMONIO QUENTIN TARANTNO E DANIELLA PIK/ Si sposano, grande attesa per i vestiti

Quentin Tarantino

QUENTIN TARANTINO SI SPOSA, DANIELLA PIK LA FUTURA MOGLIE: GRANDE ATTESA PER I VESTITI - Non giungono delle indiscrezioni su come si vestiranno al loro matrimonio il noto regista Quentin Tarantino e la splendida modella e cantante israeliana Daniella Pik, di sicuro però c'è grande attesa per questo. Staremo a vedere quello che accadrà e se arriveranno delle foto, ma conoscendo l'eccentrico personaggio che ha rivoluzionato il mondo con le sue opere postmoderne ci rendiamo conto di trovarci di fronte a un potenziale matrimonio capolavoro. Di certo saranno diversi i vestiti che potrebbero vedere i due anche interpretare magari qualche scena dei più tipici film del regista. Alcuni considerano la svolta western di Quentin Tarantino degli ultimi anni uno dei possibili motivetti del matrimonio. E se invece si decidesse di andare al matrimonio vestiti semplicemente da sposo e sposa ci sarebbe qualche deluso? (agg. di Matteo Fantozzi)

QUENTIN TARANTINO SI SPOSA, DANIELLA PIK LA FUTURA MOGLIE: MOLTO CONTENTA ED ECCITATA - Continuano ad arrivare parole della sposa di Quentin Tarantino, la modella israeliana Daniella Pik, che sono riportate da tutte le testate del suo paese. Dopo quelle di Ynet arrivano quelle di Pnai Plus che sottolinea come proprio Daniella Pik abbia detto: "Sono molto contenta ed eccitata". Sicuramente è un evento inaspettato quello delle spose di uno dei maestri del cinema post-moderno, ancor più perché con una donna di ventuno anni più giovane di lui. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore e se arriveranno delle foto di quello che potrebbe essere ufficialmente l'evento dell'anno. Sicuramente Quentin Tarantino è molto emozionato perché si troverà vicino una donna affascinante in un momento molto importante della sua vita, quando raggiunta la definitiva maturità ha deciso di compiere finalmente il grande passo. (agg. di Matteo Fantozzi)

QUENTIN TARANTINO SI SPOSA, DANIELLA PIK È LA FUTURA MOGLIE - La notizia è stata diffusa nelle ultime ore e in breve tempio ha fatto il giro del mondo: Quentin Tarantino è pronto a convolare a giuste nozze con la modella israeliana Daniella Pik. Il pluripremiato regista 54 enne sarebbe quindi pronto a compiere il grande passo e a sposare, nel giro di qualche mese, la modella 33 enne, figlia della leggenda del pop israeliano. A quanto pare i due stanno insieme da circa otto anni, esattamente da quando, nel lontano 2009 si sono presentati assieme alla premier del film "Whip It" a Los Angeles, ma la conferma ufficiale è arrivata poco dopo, quando sono stati avvistati anche a Tel Aviv, dove il regista nel 2009 era impegnato nella promozione del film "Inglorious Basterds".

La notizia, in particolare, stata confermata nelle ultime ore dalla futura sposa, che alla rivista israeliana Ynet ha rivelato di essere "Super felice ed emozionata". A commentare la news, anche una persona molto vicina alla coppia, che raggiunto dal sito di news Walla ha confermato che "Lei è molto felice". Nel 2016, quando il regista ha presentato la versione restaurata di Pulp Fiction, tutti i rumors si sono concentrati sul disaccordo esistente fra i due sul fatto di avere o meno dei figli, ma la situazione, come riporta un editoriale del New York Post, sarebbe cambiata con il cambio di rotta di di Daniella, che in un primo tempo "avrebbe voluto sposarsi e aspettare qualche anno prima di avere figli", mentre adesso " vuole un bambino e non vuole aspettare".

© Riproduzione Riservata.