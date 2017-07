Mario Orfeo e Francesca Fialdini sono fidanzati? / Il direttore Rai e la conduttrice in love? Le indiscrezioni

Mario Orfeo e Francesca Fialdini sono fidanzati?

Mario Orfeo e Francesca Fialdini sono fidanzati? L'indiscrezione di Dagospia è online! - Estate, tempo di palinsesti TV, decisioni e... gossip! La cronaca rosa infatti, durante la bollente stagione, entra prepotentemente nelle nostre vite, tra internet e giornali sotto l'ombrellone. Mario Orfeo e Francesca Fialdini sono fidanzati? Se non conoscete i loro nomi, possiamo già dirvi che lui è il nuovo direttore della Rai mentre lei sarà la prossima conduttrice de "La Vita in Diretta". L'indiscrezione è stata lanciata dal prontissimo Alberto Dandolo che, evidentemente sprovvisto di ferie, intrattiene il popolo dell'internet (ma non solo) con le due notizie bomba. L'irriverente penna di Dagospia e del settimanale "Oggi", ha scritto la "notizia" condividendola su Facebook: "Stasera di rientro a casa ho acceso la tv e mi sono ritrovato davanti agli occhi Francesca Fialdini e il suo fidanzato (la loro relazione in Rai e' il segreto di Pulcinella) Mario Orfeo (promosso su indicazione di Renzi a Direttore Generale della Rai)". Circa un paio di giorni addietro, proprio Mario Orfeo e Francesca Fialdini si sono ritrovati insieme in un video per via della loro partecipazione al "Premio Biagio Agnes", trasmesso dalla rete ammiraglia di Casa Rai nel corso della seconda serata. Lei ha presentato l'evento mentre lui era l'ospite d'onore e, dando un'occhiata rapida alla clip, si è di certo notata una certa confidenza e complicità: che lo scoop di Dandolo corrisponda al vero?

La conduttrice, era già stata ufficialmente associata al nuovo direttore Rai lo scorso gennaio da CinqueQuotdiano che scriveva: "Non tutti hanno ancora notato che il bravo direttore del Tg1 Mario Orfeo ha perso 18 kg ed è diventato una silfide. Il segreto? Aver rispettato i 'consigli alimentari' della fascinosa e salutista Francesca Fialdini". Circa un anno fa inoltre, la stessa conduttrice aveva parlato della sua relazione d'amore senza però svelare l'identità del fortunato: "Sono legata a un uomo da quattro anni, però non so dire se sono fidanzata. Lui mi dà serenità perché sa rispettare i miei tempi, non ha pretese, mi accetta come sono, con tutti i miei dubbi, i miei grovigli e la mia fatica a fare un passo in più. Quando ci siamo conosciuti, mi ha colpito per la sua spontaneità: semplice, diretto, senza maschere. Dopo tanti uomini che si atteggiavano, mi è sembrato che con lui potesse essere una storia in discesa", queste le sue parole al settimanale "Confidenze". Vi è sembrato l'identikit di Orfeo? Fatecelo sapere!

© Riproduzione Riservata.