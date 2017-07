Oroscopo di Paolo Fox di oggi 2 luglio 2017: salute, calo fisico per l'Acquario

Paolo Fox , oroscopo 2 Luglio 2017- La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 2 LUGLIO 2017 A LATTEMIELE

SALUTE, AQUARIO CALO FISICO - Si torna a parlare della salute nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Non è un grande momento di forza per l'Ariete che vive qualche criticità. E' in crescita invece la Bilancia che sta tornando a galla dopo un periodo che non è stato per niente facile. Il Toro deve sempre fare i conti con una situazione piuttosto complicata di una persona a cui vuole molto bene. L'obiettivo è sempre e comunque di riuscire a gestire tutte le cose della sua vita con grande ottimismo e tranquillità. L'Acquario vive un calo fisico che non è facile da gestire. Nei prossimi giorni potrebbero essere diverse le situazioni che danno da che pensare. Staremo a vedere chi sarà in grado di trovare una risposta sotto il punto di vista della salute. (agg. di Matteo Fantozzi)

I SEGNI AL TOP, GEMELLI INIZIO MESE IMPORTANTE - Passiamo a vedere i segni top nell'oroscopo a LatteMiele di Paolo Fox. I Gemelli hanno una buona mattinata. Inizia un mese importante per i rapporti di amicizia che possono diventare amore. Come ci si innamora? Quando è curioso di una persona e quando ride. Lo Scorpione vede l'ingresso della Luna nel segno. L'amore non è stato facile da gestire. Non sono messi in discussione i rapporti d'amore quanto quello che accade sul lavoro. Agosto sarà un mese dolcissimo e bisogna iniziare a programmare da adesso. Bisogna iniziare a controllare la tenuta di certi sentimenti. I Pesci possono liberarsi se vessati. Chi vive in coppia può separarsi per vivere con qualcun altro. C'è una fase di buon recupero che durerà parecchi mesi. Ci si può liberare di vecchie dispute e si parte con nuove collaborazioni. E' lontana una persona che ha infastidito negli ultimi mesi. (agg. di Matteo Fantozzi)

AMORE, CANCRO PROBLEMI DI COPPIA? - Novità anche in amore nell'oroscopo di LatteMiele redatto dal noto astrologo Paolo Fox. Questo luglio sarà un mese importante per i Gemelli che vedono svilupparsi i rapporti d'amicizia pronti a trasformarsi in amore. Per fare colpo su questo segno bisogna però essere sempre pronti a far sorridere e anche scaturire curiosità. Il Cancro potrebbe avere dei problemi di coppia, la soluzione può e deve essere sempre e comunque il dialogo. Non bisogna mai trascinare situazioni che non vanno. Se la Vergine ha chiuso una storia da poco ha già in mente come sostituire l'eventuale fidanzato/a. L'Acquario è un segno molto ironico, ma deve fare attenzione oggi a fare delle battute perché se mal interpretato può portare ad accese discussioni di coppia. Questo potrebbe minare la serenità di tutta la giornata. (agg. di Matteo Fantozzi)

GIORNATA NERA PER... - Ora è il momento di andare a vedere i segni da considerarsi flop per la giornata di oggi. Il Toro ha avuto un cedimento a inizio weekend, tornano alla luce delle problematiche. Molti hanno dovuto dire stop a lavoro per occuparsi della famiglia. C'è chi ha fatto il passo più lungo della gamba con i soldi. Nelle società e nelle situazioni importanti può esserci un conflitto con un Capricorno o un Acquario. L'Acquario parte bene, ma finisce in maniera stancante. Meglio evitare le frasi che possono creare problemi alle storie d'amore. Si è ironici e autocritici, ma anche critici verso gli altri. Si rischia di discutere con una battuta stonata. C'è un calo fisico. Si deve organizzare il lavoro con una persona Vergine o Toro che aiuta. Il Capricorno ha discusso negli ultimi giorni, ma arriva una domenica di riconciliazione. Se una storia è finita bisogna voltare pagina. Qualcuno si è arrabbiato perché non si è accorto di un cambiamento. Nel lavoro si mostreranno le spalle larghe, ma si vogliono garanzie. (agg. di Matteo Fantozzi)

CHI SALE E CHI SCENDE - Ora siamo giunti ad analizzare chi sale e chi scende nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Cancro vede iniziare la domenica con delle tensioni, ma rispetto all'inizio dell'anno pare tutto tranquillo. Chi ha problemi di coppie deve parlare. Agosto può però essere il mese giusto per sposarsi o convivere. La Bilancia è un segno che può andare oltre ogni ostacolo. Si è in crescita, tornando a galla dopo un periodo difficile. Alcuni hanno voluto e ottenuto una separazione, quando si dice basta si sta meno male. Luglio sarà un mese migliore dal punto di vista legale. E' impossibile imbrigliare e mettere in un recinto il Sagittario che lo salta. Se questo è alto e fatto di giudizi che gli altri osano dare si potrebbe pensare di evadere. Il segno è sicuramente in calo. Bisogna evitare terzi incomodi nelle relazioni che sono anche forti. La giornata è valida per chiarire questioni di soldi e lavoro.

I SEGNI NÈ CARNE NÈ PESCE - Alcuni segni zodiacali si potrebbero considerare né carne né pesce per l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. L'Ariete vive una domenica migliore, ma molti sono a un bivio. Giove è opposto e questo è l'unico dubbio. Si stanno iniziando nuovi progetti e qualcosa è stato interrotto. Nella situazione generale però ogni rischio va calcolato. Chi lavora per un'azienda, anche se stanco, non deve fare passi falsi. La stabilità è mancata a chi ha chiuso una storia d'amore ricominciando altrove. Ci sono delle perplessità anche buone. Chi si pone come motivazione il mettersi alla prova si sente vuoto. Si sapeva cosa fare un po' di tempo fa e ora bisogna riscrivere una pagina importante di storia. Il Leone vuole sempre primeggiare e a volte non si rende conto di mettere alla prova le persone. Si giudicano spesso gli altri e non si vuole che questi esplorino la vita. Bisogna rendersi conto che si è persone di valore, ma che si cerca qualcosa negli altri mettendoli alla prova. La Vergine deve fare due conti perché dal 21-22 agosto ci sarà una grande conferma e con un mese di anticipo bisogna capire cosa fare. Se si è in bilico con due storie bisogna fare attenzione. Chi ha chiuso una storia ha già in mente il sostituto.

OROSCOPO IN PILLOLE - Torna il consueto appuntamento giornaliero con l'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele per la quale tiene la rubrica Latte e Stelle. I Gemelli vivranno un inizio di giornata positivo, sta per iniziare un mese importante che porterà a delle soluzioni interessanti anche in amore. Il Leone spesso non capisce gli altri, perché si trova a voler primeggiare e a pretendere da loro tanto come da sé stesso. Il Sagittario non riesce ad essere imbrigliato e quindi evita sempre e comunque gli ostacoli. Possono arrivare dei chiarimenti importanti però dal punto di vista dei soldi. Il Cancro vivrà una domenica di tensione che potrebbe portare anche a doversi trovare di fronte a delle scelte da fare. La Vergine invece deve aspettare la fine del mese quando arriveranno delle novità interessanti che al momento sono però fuori discussione per tanti motivi. La Bilancia può andare oltre ogni ostacolo e trovare così anche la forza di reagire anche alle situazioni più complicate.

© Riproduzione Riservata.