SELVAGGIA ROMA/ La concorrente di Temptation Island 2017 e la gaffe che ha fatto infuriare il web, foto

Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo a Temptation Island 2017

SELVAGGIA ROMA, LA GAFFE CHE HA FATTO INFURIARE IL WEB - Come se l'attenzione mediatica degli ultimi giorni non bastasse, Selvaggia Roma è finita nella bufera social a causa di una piccola gaffe fatta poche ore fa su Instagram, dove l'attuale concorrente di Temptation Island 2017 ha condiviso una foto per salutare tutti i suoi fan. Celebre per la sua partecipazione nel reality delle tentazioni in compagnia del fidanzato Francesco Chiofalo, Selvaggia si è distinta sin da subito a causa di un carattere molto peperino, che ha segnato il suo arrivo sull'isola e, naturalmente, tutti i momenti successivi. Le sue esternazioni, neanche a dirlo, sono diventate immediatamente dei meme sui social e i conseguenti sfottò del web, negli ultimi giorni, si sono concentrati soprattutto su di lei. Come se ciò non bastasse, la gelosissima fidanzata di Francesco ha catturato nuovamente l'attenzione su di sé con una piccola gaffe, nata dall’errata trascrizione di un hashtag all'interno della didascalia di una delle sue ultime foto.

Ma non si tratta di un hastag qualunque, bensì di quello che dovrebbe collegare il suo post al programma che l'ha resa famosa: la concorrente, infatti, ha scritto #tentetionisland al posto di #temptationisland, realizzando uno strafalcione che ha scatenato l'ironia del web e che non le ha risparmiato anche qualche piccola critica. "Ma impara a scrivere, c'è anche google", "guarda come ha scritto temptation ahahah", "*Temptation selvá", le hanno fatto notare i fan commentando il suo scatto, ma lei, complice di un'autoironia senza precedenti, ha risposto alle loro osservazioni con il suo consueto modo di fare: "so rustica ale'!", e concludendo poco dopo con un: "No vabbè non riuscirò mai a scriverlo ne a dirlo! Ve lo dico!". Cliccate qui per visualizzare la sua foto.

