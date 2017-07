SISTER ACT - UNA SVITATA IN ABITO DA SUORA/ Su Rai 1 il film con Woopi Goldberg (oggi, 2 luglio 2017)

Sister Act - Una svitata in abito da suora

SISTER ACT - UNA SVITATA IN ABITO DA SUORA, IL FILM IN ONDA SU RAI 1 OGGI, 2 LUGLIO 2017: IL CAST - Sister Act - Una svitata in abito da suora, il film in onda su Rai 1 oggi, domenica 2 luglio 2017 alle ore 21.25. Una pellicola di genere commedia musicale del 1992 che è stata diretta da Emile Ardolino (Dirty dancing - Balli proibiti, Tre scapoli e una bimba, Uno strano caso) ed interpretata da Woopi Goldberg (Ghost - Fantasma, Il colore viola, Funny money - Come fare i soldi senza lavoare), Maggie Smith (The lady in the van, Harry Potter e la pietra filosofale, Quartet) e Harvey Keitel (Le iene, Youth - La giovinezza, Pulp fiction). Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SISTER ACT - UNA SVITATA IN ABITO DA SUORA, IL FILM IN ONDA SU RAI 1 OGGI, 2 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Deloris Van Cartier (Woopi Goldberg) è la cantante solista di un trio che si esibisce a Reno, in Nevada. Deloris è anche l'amante del proprietario del casinò in cui si esibisce, Vince (Harvey Keitel), che però rifiuta di lasciare la moglie per stare con lei. Dopo l'ennesimo litigio Vince fa avere a Deloris un regalo di cattivo gusto, una pelliccia di visone appartenente alla moglie. Decisa a troncare la relazione una volta per tutte, Deloris si precipita nell'ufficio dell'amante, dove lo sorprende mentre sta uccidendo un uomo insieme alle sue guardie del corpo. Deloris scappa quindi alla polizia, decisa a denunciare Vince. In attesa del processo, per proteggerla, Deloris dovrà stare in incognito in un convento di suore, dove le uniche persone al corrente della sua vera identità sono il poliziotto incaricato delle indagini, Eddie (Bill Nunn), e la Madre Superiora (Maggie Smith).

Abituata a vivere nel lusso di un casinò, Deloris, ribattezzata Suor Maria Claretta, fatica ad adattarsi alla vita monastica, finchè non scopre che le suore del convento hanno messo su un piccolo e scalcinato coro, e la Madre Superiora chiede a Deloris di dare una mano a migliorare le performance deludenti del gruppo. L'unio problema è che Deloris non ha intenzione di limitarsi alla musica sacra. Alla messa del giorno seguente il coro si esibisce, durante la messa, in una versione gospel del Salve Regina che lascia basita la tradizionalista Madre Superiora. Quest'ultima toglie subito la direzione del coro a Deloris, ma le suore sono ormai affascinate dalle sua abilità canore.

