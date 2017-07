Stasera a casa di Alice / Le curiosità sul film di Rete 4 con Carlo Verdone (oggi, 2 luglio 2017)

Stasera a casa di Alice

STASERA A CASA DI ALICE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 2 LUGLIO 2017: CURIOSITA' - Stasera a casa di Alice, è il film che andrà in onda su Rete 4 oggi, domenica 2 luglio 2017. Durante un'intervista Carlo Verdone ha riferito che inizialmente aveva chiesto a Zucchero di creare la colonna sonora del film solo che il noto musicista e cantautore si rese improvvisamente irreperibile lasciandolo senza musica. Per la sua interpretazione nel film "Stasera a casa di Alice", Sergio Castellito ha ricevuto una candidatura al David di Donatello edizione 1991 come "miglior attore non protagonista". Il grande Vasco Rossi invece è stato candidato al Nastro d'argento per la categoria "migliore colonna sonora" e al Globo d'oro per la sezione "Migliore musica". Il film del 1990 porta la firma di Carlo Verdone alla regia, al soggetto e alla sceneggiatura. Stasera a Casa di Alice è uno dei primi film a cui il romano ha lavorato dietro le quinte firmando le varie fasi della produzione e non solo visto che Saverio ha il suo volto. I suoi fan saranno lieti di vedere o rivedere la pellicola.

STASERA A CASA DI ALICE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 2 LUGLIO 2017: IL CAST - Stasera a casa di Alice, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 2 luglio 2017 alle ore 14.00. Una pellicola italiana di genere commedia uscita nel 1990 per la regia di Carlo Verdone che ha anche il ruolo da protagonista, accanto a lui hanno recitato nel flm anche Ornella Muti, Sergio Castellitto e Cinzia Leone. La pellicola è stata prodotta da Mario e Vittorio Cecchi Gori ed è stata distribuita dalla Penta Film. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

STASERA A CASA DI ALICE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 2 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Due cognati mandano avanti un'agenzia di viaggi di proprietà delle loro due mogli, l'agenzia si chiama "Urbi et Orbi" e organizza esclusivamente itinerari religiosi. Saverio (Carlo Verdone) è un tipo molto preciso, responsabile sul lavoro e da sempre fedele alla moglie, suo cognato Filippo (Sergio Castellitto) invece sta vivendo un momento di crisi coniugale, sua moglie Gigliola (Cinzia Leone) l'ha mandato via da casa appena ha scoperto di una sua relazione extra-coniugale. Gigliola chiede a Saverio di indagare circa il tradimento di suo marito Filippo, viene fuori che non si tratta di una semplice sbandata dettata dall'attrazione fisica, Filippo si è perdutamente innamorato di Alice (Ornella Muti), una giovane attrice che al momento per vivere fa la modella. Sapendo che Alice è in difficoltà, dovendosi occuparsi anche di sua sorella Valentina che da tempo soffre di depressione, Filippo le offre la possibilità di abitare momentanemente in un magazzino di sua proprietà.

Intanto Saverio riesce a parlare con suo cognato, gli fa credere che la moglie disperata ha tentato il suicidio e, poiché Filippo non sopporta i sensi di colpa, riesce finalmente a farlo ritornare da Gigliola. A questo punto Saverio decide di vedersi con Alice per convincerla a mettere fine alla sua storia con Filippo, inaspettatamente anche Saverio si innamora di Alice, e di nascosto comincia a frequentare la ragazza. Intanto Filippo, che soffre molto per la fine della sua relazione con Alice, scopre per caso che Saverio si frequenta proprio con Alice. Infuriato, Filippo affronta Saverio ma poi i due cognati giungono ad un accordo: entrambi frequenteranno la ragazza, a turno. Le cose precipitano perché la situazione creatasi non è semplice da accettare, i due cognati non fanno altro che ostacolarsi senza accorgersi che Alice non è innamorata di nessuno dei due ma vuole soltanto sfruttare la situazione a suo vantaggio. Per colpa di Alice, Saverio e Filippo hanno sfasciato le loro famiglie e si ritrovano a vivere insieme nella misera camera di un motel. I due cognati riusciranno a ritornare nelle loro case soltanto quando vengono a sapere che Alice ha lasciato la città dopo la morte per suicidio della sorella Valentina.

