STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Una Vita e Un'estate ai Caraibi (domenica, 2 lunedì 2017)

programmi tv mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 2 LUGLIO 2017. Per la prima serata di oggi, domenica 2 luglio 2017, la programmazione dei canali Mediaset, sarà sicuramente in grado di soddisfare ogni gusto dei telespetattori, grazie ad un palinsesto fresco e variegato. Tanti i film in scaletta, come Un'estate ai Caraibi e Assassins che andranno in onda su Italia 2 Rete 4 mentre su Canale 5 due nuove episodi della soap opera Una Vita, approdata ormai alla quinta stagione. La serie tv sarà probabilmente il programma più seguito della serata. Ancora di film si parlerà sul resto dei canali Mediaset che ovviamento saranno di generi diversi e sempre diponibile con i cartoni animati è Boing, il canale dei più piccoli. Ma ecco nel dettaglio la programazione della serata Mediaset nel dettaglio.

Si parte proprio da Una Vita V, che allieterà la serata a partire dalle 21.15 su Canale 5. Nei nuovi episodi Mauro proverà a proteggere Teresa mettendola in guardia circa Cayetana e cercherà inoltre di portare alla luce la relazione che lega Cayetana a Oliva. Nel frattempo Heredia decide di lasciare il giornale a Ramon e Gines in seguito alla morte di Duran. In seconda serata andrà in onda Top secret, la rubrica di attualità che svela i segreti della star. La puntata di stasera, domenica 2 luglio è dedicata a Lady Diana.

Italia 1 propone il film commedia di Carlo ed Enrico Vanzina dal titolo Un'estate ai Caraibi, con Enrico Brignano, Carlo Buccirosso e Biagio Izzo. Alberto, tartassato dai debiti, decide di trasferirsi ai Caraibi dove continua a vivere grazie ad una serie di truffe. Fingendo di essere un prete, l'uomo ha convinto alcune persone in Italia ad adottare dei bambini orfani che in realtà non esistono. La situazione si complicherà quando due genitori adottivi si presenteranno da lui per conoscere il loro figlio. A seguire un nuovo episodio della serie tv Rush Hour I. Su Rete 4 tocca ad Assassins, il film d'azione diretto da Richard Donner ed interpretato da Sylvester Stallone e Antonio Banderas. Robert Rath, un pericoloso sicario, viene incaricato di uccidere un ricco uomo d'affari, ma quando si trova sul punto di portare al termine il suo lavoro, il suo bersaglio viene centrato in pieno da un cecchino.

Alle ore 00.02 andrà invece in onda il film giallo dal titolo Seduzione pericolosa con Al Pacino, John Goodman e Ellen Barkin. Il film dal titolo Jackie Ryan sarà protagonista della prima serata di La5. Mediaset Extra propone un nuovo appuntamento con le finali delle passate edizioni de Il Festival Bar. Su Iris andrà in onda il film Insomnia, con Al Pacino e Robin Williams. La pellicola racconta la storia di Will Dormer, un detective alle prese con un misterioso caso legato all'omicidio di una diciassettenne. Alle 21.10 su Italia 2, spazio al film fantasy Il signore degli Anelli-La compagnia dell'anello, primo film della fortunatissima saga cinematografica. Su Top Crime verranno trasmessi due episodi di Close to Home I e su Boing andrà in onda un episodio di Yo Kai-Watch.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

- Canale 5 ore 21.13 Una Vita V, serie tv

Ore 23.10 Top Secret Presenta: Diana-storia di una madre, rubrica d'attualità

- Italia 1 ore 21.15 Un'estate ai Caraibi, film commedia

Ore 23.15 Rush Hour I, serie tv

- Rete 4 ore 21.30 Assassins, film thriller

Ore 00.02 Seduzione pericolosa, film giallo

- La 5 ore 21.10 Jackie Ryan, film drammatico

- Mediaset extra ore 21.15 Festival Bar finali, programma musicale

- Iris ore 21.00 Insomnia, film thriller

- Italia 2 ore 21.10 Il signore degli anelli-La compagnia dell'anello, film fantasy

- Top Crime ore 21.10 Close to home, serie tv crime

- Boing ore 21.10 Yo Kai-Watch, cartone animato

© Riproduzione Riservata.