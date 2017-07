STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Sister act-Una svitata in abito da suora (domenica, 2 luglio 2017)

programmi tv rai

STASERA IN TV MEDIASET, I PROGRAMMI DI OGGI, 2 LUGLIO 2017. Per la prima serata di oggi, domenica 2 luglio 2017, il palinsesto delle reti Rai, prevede un'ampia scelta di programmi che comprenderà serie tv, film e programmi d'infromazione ed attualità. Il film Sister Act-Una svitata in abito da suora il primo film della serie con Whoopi Goldberg, Maggie Smith e Kathy Najimy, sarà uno dei programmi più seguiti della prima serata di domenica 2 luglio e verrà trasmesso su Rai 1. La serie tv sarà di casa su Rai 2 con Criminal Minds e l'azione invece, farà capolinea su Rai 3 con La spia - A Most wanted Man. Dopo questa breve introduzione, passiamo al dettaglio della programmazione della serata Rai.

Partiamo proprio da Sister Act-Una svitata in abito da suora, la pellicola comica del 1992 diretta da Emile Ardolino che racconta la rocambolesca storia di Deloris Van Carter, una talentuosa cantante di night club che per sfuggire dal pericoloso criminale Vince La Rocca, finge di essere suor Maria Claretta e si rifugia presso il convento di Saint Katherine. Qui la donna porterà un vera e propria ventata di vitalità, aiutando le suore del convento a riorganizzare il coro della parrocchia. A seguire le ultime notizie del Tg1 Speciale. Su Rai due spazio alle nuove puntate di Criminal Minds Beyond Borders. In seconda serata spazio all'appuntamento con La Domenica Sportiva estate, ampiamente dedicata al campionato Europeo Under 21 ed alle ultime notizie relative al calcio mercato della serie A TIM.

Su Rai Tre il film La spia - A Most wanted Man allieterà la prima serata. La pellicola narra le vicende di Gunther Bachmann, un agente antiterroristico tedesco chiamato ad indagare su un professore musulmano sospettato di appoggiare un cellula terroristica. In seconda serata il Tg3 ci aggiornerà con le ultime notizie dal mondo. Il film L'ipnotista rappresenta la scelta di Rai 4. Il detective Joona Linna segue il terribile caso di uno sterminio familiare in cui l'unico superstite è Josef. Per risolvere il caso l'uomo chiede l'aiuto di Erik Bark, un famoso ipnotista. Rai 5 propone il film documentario dal titolo Isole:prodigi dell'evoluzione che descrive i paesaggi mozzafiato dell'arcipelago della Hawaii e la sua fauna con animali misteriosi come i bruchi carnivori e gli uccelli del miele.

Su Rai Movie appuntamento con la pellicola comica del 59, Audace colpo dei soliti ignoti con Vittorio Gassman, Renato Salvatori e Nino Manfredi. Il film rappresenta il seguito de I soliti ignoti. In questo secondo episodio, Er Pantera desidera riscattarsi dal terribile fallimento narrato del primo film. L'uomo accetterà l'offerta di un misterioso gangster milanese che gli propone di prendere parte ad un colpo già programmato e studiato nei minimi particolari. Rai Premium trasmetterà il film Cenerentola, tratto dalla storica pellicola animata della Disney, datata 1950.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

- Rai Uno ore 21.25 Sister act-Una svitata in abito da suora, film commedia

Ore 23.20 Tg1 Speciale, telegiornale

- Rai Due ore 21.10 Criminal Minds Beyond Borders, serie tv

Ore 23.30 La domenica sportiva estate, approfondimento sportivo

- Rai Tre ore 21.05 La spia, film d'azione

Ore 23.10 Tg3, telegiornale

- Rai 4 ore 21.10 L'ipnotista, film thriller

- Rai 5 ore 21.15 Isole:prodigi dell'evoluzione, film documentario

- Rai Movie ore 21.10 Audace colpo dei soliti ignoti, film commedia

- Rai Premium ore 21.10 Cenerentola, film

© Riproduzione Riservata.