Tremors, Tremori / Le curiosità sul film di Italia 1 con Kevin Bacon e Fred Ward (oggi, 2 luglio 2017)

TREMORS, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 2 LUGLIO 2017: LA TRAMA - La storia è ambientata nel deserto del Nevada, pare che delle creature gigantesche simili ad enormi vermi seminino il terrore mietendo numerose vittime. In tutto ciò, due uomini tuttofare decidono di lasciare il paese in cui vivono in cerca di nuove occasioni in una città con più possibilità. Ciò significa oltrepassare il deserto, ma le cose non vanno come speravano. Infatti, in men che non si dica, i due saranno inseguiti da una di queste enormi creature (che in seguito chiameranno Graboid) subito dopo aver trovato i primi cadaveri, un paio di campeggiatori, un contadino e due operai.

Fortunatamente i due riescono a salvare in tempo Rhonda LeBeck , un'attraente geologa esperta che sostiene che i mostri non siano altro che delle creature preistoriche che a seguito di alcune scosse ben assestate, si sono svegliate dal loro torpore. Pare che in tutto siano quattro. Dopo aver radunato altri sopravvissuti, tutti si riuniscono per cercare una soluzione, insieme si scopre che le creature sono attratte dalle frequenze ottenute dal movimento corporeo, questo è il primo indizio per arrivare al nocciolo della questione.

A seguito di un attacco però, il gruppo è costretto a dividersi per salvarsi e a nascondersi nei luoghi più disparati, la lotta alla sopravvivenza dai Graboid si fa sempre più intensa ed estenuante. Per cercare di rendere le cose più difficili ai mostri, i protagonisti salgono sui tetti delle rispettive dimore che utilizzano come ancore di salvataggio. Fortunatamente, nel gruppo è presente una coppia che con le armi ci sa fare e riescono ad uccidere uno dei Graboid...

TREMORS, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 2 LUGLIO 2017: IL CAST - Tremors, è il film che andrà in onda su Italia 1 oggi, domenica 2 luglio 2017 alle ore 13.45. Una pellicola di fantascienza che è stata realizzata nel 1990 ed è stata diretta da Ron Underwood. Il film ha riscosso molto successo che sono stati prodotti altri quattro sequel ed è in programma addirittura una miniserie. Tra gli attori principali figurano i volti di un giovanissimo Kevin Bacon, Fred Ward e Finn Carter. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

TREMORS, CURIOSITA' - La pellicola fantascientifica prodotta negli Stati Uniti e diretta da Ron Underwood, non ha avuto un grande successo al box office americano, infatti gli incassi totali del film non hanno superato i 16 milioni di dollari, e pur coprendo le spese (stimate in poco più di undici milioni di dollari) non sono riusciti a dare alla casa di produzione un ritorno economico all’altezza delle aspettative. La mancanza di ritorno economico non ha impedito la produzione di altri 4 sequel, e finanche di una serie televisiva (Tremors - La serie) apparsa sui piccoli schermi d’oltreoceano nel 2003. La produzione per permettere alle scene più realismo, ha costruito interamente un villaggio all’interno di un vasto apprezzamento di terreno, nel deserto del Nevada, il villaggio per un po' è stato meta dei cultori della pellicola. Le location di ripresa sono state scelte interamente in USA, buona parte della pellicola è stata girata nello stato della California.

