Temptation Island 2017/ Anticipazioni e news: Gianfranco Fresegna verso il trono? Ecco chi è il tentatore

Valeria Bigella e Alessio Bruno

Temptation Island 2017, Anticipazioni e News

GIANFRANCO DA TENTATORE A TRONISTA? - Tra i tentatori di quest'anno, vi è un volto che sicuramente potrebbe funzionare anche alla corte invernale della Queen: di chi stiamo parlando? Lui è Gianfranco Fresegna, attuale tentatore single della quarta edizione di Temptation Island 2017 che domani, andrà in onda con la seconda puntata. Durante la presentazione, il ragazzo si è fatto immediatamente notare per il temperamento da uomo vissuto che ha subito interessato Francesca Baroni, fidanzata di Ruben Invernizzi che, vedendoci lungo, ha visto in lui un potenziale "avversario" di cui doversi preoccupare. Gianfranco però, ha consegnato la sua ghirlanda della preferenza a Sara. Ma conosciamo meglio il single. 29 anni, di Caserta. Lo scorso gennaio 2014 si è laureato in architettura ed infatti lavora nel campo. Così come rivela il VicoloDelleNews, lo scorso agosto è comparso al fianco della modella Rey Robiin e, oltre alla sua professione si occupa anche di moda. Per il web, il prossimo Claudio D'Angelo sarà proprio lui! Voi cosa ne dite? A questo punto attendiamo con ansia la prossima puntata di domani sera. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

TRADIMENTO IN ARRIVO NELLA SECONDA PUNTATA? - Le registrazioni di Temptation Island sono ufficialmente finite, tutti i protagonisti sono tornati a casa, intanto sul web infiamma la curiosità su ciò che vedremo nel corso della prossima puntata. Oltre al falò imminente tra Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi, ci aspettano scoperte davvero inaspettate. Una coppia che pare essere già in crisi è quella composta da Alessio Bruno e Valeria Bigella. Lui nella prima puntata ha avuto parole davvero pesanti per la fidanzata, dichiarando agli altri ragazzi: "Non la penso, io sto bene, dovrei stare male, ma no. Rido e scherzo. Ragazzi c’ho un gatto e mi manca più lui della mia ragazza. Io non vedevo l’ora di fare questo programma perché non la sopportavo più. - e ancora - Non è matura lei. Quando ci mettiamo a chiacchierare lei non vince con me. Se non sta bene con me io dico ‘pigliati la valigia e vattene a casa, ma che aspetti la porta è quella se devi fare una cosa falla’. Il forte della coppia sono io e io ci sguazzo dentro a questo ruolo. Di lei non mi incuriosisce più niente. Io sono carnale e fisico, lei appiattisce tutto pure a letto. Io ho dimostrato allergia a stare con lei".

Una dichiarazione che ha lasciato Valeria senza parole e che potrebbe portare Alessio a decidere addirittura di tradirla con una tentatrice. Il ragazzo si è già infatuato della bella Carmen Rimauro, l'ex corteggiatrice di Manuel Vallicella, e nel promo della prossima puntata si vede Alessio entrare in camera sua, dove non ci sono telecamere. Da questo nasce il sospetto che i due possano baciarsi o, addirittura, andare oltre il semplice bacio. Valeria come la prenderà?

