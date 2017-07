Un'estate ai Caraibi/ Su Italia 1 la commedia estiva con Biagio Izzo e Martina Stella (oggi, 2 luglio 2017)

Un'estate ai Caraibi

UN'ESTATE AI CARAIBI, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 2 LUGLIO 2017: CURIOSITA' - Un'estate ai Caraibi, è il film che verrà trasmesso su Italia 1 oggi, domenica 2 luglio 2017. Il film si è rivelato, come ogni commedia estiva dei fratelli Vanzina, un ottimo successo di pubblico, ottenendo però scarso riconoscimento dalla critica. Quest'ultima non ha mai perdonato una certa dose di volgarità e faciloneria alle commedie dei Vanzina, che effettivamente sono solo raramente andati oltre la comicità facile e fisica di attori già ben rodati e bellezze mozzafiato, senza approfondire le proprie commedie con riflessioni sociali o politiche. La pellicola è divisa in episodi spesso così brevi da impedire sviluppi narrativi di un certo respiro, ma alle pecche della sceneggiatura rimediano ampiamente i protagonisti con la loro verve comica, forse poco ricercata ma di sicuro effetto. Non a caso, ancora una volta, la versione estiva dei cinepanettone si è rivelata un ottimo successo commerciale e ha fatto divertire il proprio pubblico.

UN' ESTATE AI CARAIBI, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 2 LUGLIO 2017: IL CAST - Un'estate ai Caraibi, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 2 luglio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere commedia che è stata realizzata nel 2009, diretta da Carlo Vanzina (Vacanze di Natale, Sapore di mare, Un'estate al mare) ed interpretata da Biagio Izzo (L'amico del cuore, Le barzellette, Natale in India), Martina Stella (L'ultimo bacio, Oceans' twelve, Ti presento un amico) ed Enrico Brignano (Ci vediamo domani, Ex - Amici come prima, Stai lontana da me). Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

UN' ESTATE AI CARAIBI, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 2 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Ad Antigua, nei Caraibi, si incrociano le storie di molti italiani arrivati lì per vacanza o per diversi casi della vita. Alberto (Gigi Proietti) è scappato ai Caraibi perchè in Italia era inseguito dai creditori. Qui vive di piccole truffe e fingendosi un sacerdote si fa inviare soldi dall'Italia per delle fantomatiche adozioni a distanza di bambini orfani. Quando una coppia di genitori arriva ad Antigua per incontrare il figlio adottivo, però, per Alberto cominciano i guai. Roberto (Carlo Buccirosso) è invece arrivato ad Antigua dopo che gli è stato diagnosticato, nella nativa Pavia, un cancro incurabile ai polmoni che gli lascia pochi mesi di vita.

Dopo aver rubato una forte somma dalla banca in cui lavorava Roberto è deciso a trascorrere nel lusso i suoi ultimi giorni. Peccato che l'amico e medico Giacomo (Enrico Bertolino) arrivi ad avvisarlo che si è trattato di uno scambio di cartelle cliniche. Roberto non sta morendo, ma dovrà affrontare le conseguenze del suo furto e della fuga, a meno che l'amico non lo aiuta ad inscenare una truffa. Vincenzo (Biagio Izzo) è un dentista tormentato da una moglie gelosissima.

Dovendo partire per un congresso a Miami, ed essendo la moglie infortunata, Vincenzo decide di partire per i Caraibi con l'amante, Anna (Alena Seredova). Vincenzo parte quindi per una vacanza da sogno, facendo credere alla moglie di essere in viaggio verso il congresso. Peccato solo che nello stesso hotel di Vicenzo, ad Antigua, si trovino anche i suoi cognati.

