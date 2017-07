UNA VITA/ Anticipazioni puntata serale 2 luglio: Humilidad sta tramando alle spalle di Mauro e Teresa?

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA SERALE 2 LUGLIO

TERESA NON SI FIDA DI HUMILIDAD - Canale 5 mantiene per il momento la programmazione serale di Una Vita. Anche se tale abitudine potrebbe variare nel corso delle prossime settimane, la telenovela tornerà quindi questa sera a partire dalle ore 22:35 ovvero al termine de Il Segreto. Si ripartirà dai dubbi di Mauro su Cayetana e dal tentativo di mettere in guardia l'amata: secondo lui la dark lady sospetta che tra loro ci sia del tenero e presto potrebbe causare loro ulteriori problemi. La maestra però sarà di diverso avviso: secondo lei, Humilidad potrebbe averli scoperti e per questo potrebbe avere organizzato qualche piano per separarli.

La pace è fatta tra Juliana e Leandro che decideranno di rendere pubblica la notizia della vera paternità di Victor. Basta bugie d'ora in avanti anche se il fatto farà crescere la preoccupazione del fidanzato di Maria Luisa: secondo lui Ramon potrebbe prendere male tale novità anche se il signor Palacios avrà ben altro a cui pensare. Heredia, infatti, gli farà recapitare il quotidiano che riporterà la notizia della morte di Duran, facendogli capire che dovrà restare in guardia in futuro. Il marito di Trini e Gines resteranno sconvolti davanti a tale notizia, che confermerà loro il grave pericolo: anche le loro rispettive famiglie potranno essere coinvolte nei loro errori?

