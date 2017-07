Gemma Galgani Giorgio Manetti

Uomini e Donne Anticipazioni, Giorgio Manetti sbotta: "Gemma è una manipolatrice!" (Trono Over)

GIORGIO MANETTI ATTACCA GEMMA GALGANI - Giorgio Manetti ha deciso: è pronto a togliersi questo peso dallo stomaco una volta per tutte, dichiarando di aver sofferto per amore e proprio per lei, Gemma Galgani. Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne non dimentica la storia con la nota dama nè tantomeno il male che le ha fatto quel 4 settembre 2015, quando lei lo ha lasciato di fronte a tutta Italia. In un'intervista a DiPiù, Giorgio difende Gemma da chi la accusa per il suo aspetto fisico, poi però lancia la sua dura accusa: "A me le donne più grandi sono sempre piaciute... e poi sono pochi anni di differenza. Ma comunque anche da ragazzo non mi sono mai tirato indietro di fronte a donne più grandi. [...] Gemma ne aveva di argomenti da raccontare. È una donna molto affascinante, e anche chi dice, sbagliando, che è brutta, secondo me è solo invidioso. - poi però la stoccata - L'unico problema di Gemma è che è una manipolatrice!".

Le motivazioni di Giorgio per affermare una cosa del genere sono valide: "Ne ho sofferto, per Gemma ho sofferto, e ora non mi nascondo più e lo dico. - poi sulla nuova storia d'amore della Galgani dichiara - È felice con il suo Marco Firpo? Le auguro tutto il bene, ma dovrebbe imparare ad ascoltare l'altro, chi ha accanto, una cosa che non le riesce granchè... Ma infondo che sono io per fare una lezione? - e conclude - Io sono solo un uomo che ha cercato di vivere la propria vita intensamente. A volte anche mettendo a repentagli gli affetti più cari".

© Riproduzione Riservata.