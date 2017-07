Uomini e Donne/ Anticipazioni: Mario Serpa al Grande Fratello Vip? L'indiscrezione (Trono Classico)

Claudio Sona e Juan Fran Sierra

Uomini e Donne, Anticipazioni e News Trono Classico

MARIO SERPA AL GF VIP? - Mario Serpa sarà tra i prossimi protagonisti della seconda edizione famosa del Grande Fratello? L'estate, oltre alle vacanze è dedicata al gossip e le "soffiate" dal mondo della televisione. E così, in attesa che il cast possa formarsi ufficialmente, l'indiscrezione arriva e non è da poco. La notizia è emersa da Alfonso Signorini, così come riporta il VicoloDelleNews e, se dovesse corrispondere al vero sarebbe uno scoop davvero interessante. Claudio Sona infatti, dopo lo scandalo che l'ha investito per "colpa" dell'ex fidanzato Juan Sierra, pare avere perso da poco questa opportunità e, ad ufficializzarlo è stato invece Alberto Dandolo. Per Mario però, si prospettava anche il trono gay dal prossimo settembre, cosa accadrà? Parteciperà al Grande Fratello Vip e salirà sul trono per la seconda parte di Uomini e Donne? Smentito oltre al Sona, anche il nome di Giulia De Lellis, attuale fidanzata di Andrea Damante. Nel frattempo, dalla corte della Queen, restano dentro per il "toto-nomi" anche Tara Gabrieletto, Marco Cartasegna e Karina Cascella. Tra le altre trattative, si parla anche di Donatella Rettore, Cicciolina e il figlio Ludwing, Carmen Di Pietro, Laura Cremaschi (la nuova Bonas di Avanti un altro), Luca Betti (pilota e fidanzato di Laura Torrisi) e Niccolò Ferrari (ex protagonista del reality MTV Riccanza). (Aggiornamento di Valentina Gambino)

CLAUDIO SONA E L'EX, UNA STORIA ARRIVATA ALL'ULTIMO CAPITOLO - Dopo giorni di scatenati gossip e botta e risposta al veleno, pare essersi placata la querelle tra Claudio Sona e il suo ex Juan Fran Sierra. Quest'ultimo con un lungo ed iniziale post seguito da più di un video, aveva annunciato a tutti le presunte menzogne dell'ex tronista di Uomini e Donne, primo del Trono Gay, dichiarando che proprio durante quel periodo stavano ancora insieme. Da qui si è sollevato un vero e proprio polverone, tra persone che hanno preso le parti di Sona e chi invece ha appoggiato Juan. L'ultimo atto della storia ha visto lo spagnolo annunciare di essere pronto a svelare tutto ai giornalisti a cui era seguito l'incontro col giornalista Alberto Dandolo; ma poi? Da allora non si è saputo altro ma il settimanale Spy di questa settimana ci svela nuovi e inaspettati retroscena di questa storia.

I due si sarebbero incontrati qualche tempo fa a Verona - cosa svelata anche da Juan in un video di qualche tempo fa - perchè Claudio pare avesse deciso di querelarlo e questo pare abbia frenato Juan. "Di ritorno a Milano - si legge sul settimanale Spy - in meno di 48 ore Sierra si reca a fare shopping e subito decide di... prendere il volo! Letteralmente. Juan Fran sceglie infatti di lasciare l'Italia in fretta e furia. Destinazione Bora Bora, dove probabilmente spera che lo aspetti un nuovo inizio, un nuovo lavoro, lontano da Claudio". E con questo pare si sia chiusa la faccenda, o no? Stiamo a vedere!

