99 HOMES/ Andrew Garfield, padre sfrattato, si trova a lavorare per chi lo ha cacciato di casa (20 luglio)

99 homes, su rai3

IL CAST DEL FILM

Va in onda questa sera su Rai3 il film di genere drammatico 99 Homes. Si tratta di una pellicola a stelle e strisce del 2014 prodotto dalla casa cinematografica della Noruz Films. La regia è stata affidata a Ramin Bahrani che ne ha anche scritto sia il soggetto che adattato la sceneggiatura.Nel cast figurano Andrew Garfield (the amazing spiderman), Michael Shannon (Revolutionary road e animali notturni), Laura Dem, Tim Guinee e Noah Lomax. il direttore della fotografia è Bobby Bukowski, il montaggio è frutto del lavoro di Alex Camilleri e Emily Chao, le musiche della colonna sonora sono state composte da Antony Partos e Matteo Zingales mentre i costumi utilizzati sul set sono stati disegnati e realizzati da Meghan Kasperlik.

99 HOMES, LA TRAMA

Orlando, Florida. Qui vive e lavora un uomo di nome Dennis (Andrew Garfield) amabile padre di famiglia che all’improvviso si trova a dover affrontare una triste situazione per se e la sua famiglia. Viene infatti sfrattato dalla sua casa a causa di un uomo vile e affarista: un agente immobiliare di nome Mike e che lavora per le banche. Mike è quella classica persona affamata di potere, per la quale nulla conta se non accumulare soldi su soldi. Tuttavia Dennis pur odiando a morte l’uomo che di fatto l’ha lasciato in mezzo ad una strada e con una famiglia da dover mantenere, ha troppi problemi economici per permettersi di rifiutare il lavoro che proprio Mike è pronto ad offrirgli. Così senza pensarci su troppo, inizia a lavora per Mike in quanto si dice disposto a tutto pur di poter rientrare in possesso della sua casa. Tuttavia man mano che Dennis lavora per Mike inizia a conoscere la realtà con la quale ha a che fare quotidianamente Mike. Il losco agente immobiliare infatti per poter arrivare dove è ora è dovuto scendere molte volte a compromessi, trovandosi anche a braccetto con la corruzione presente all’interno del mercato immobiliare. Questa diventa anche la vita di Dennis, il suo lavoro lo porta quotidianamente a fare patti con il diavolo pur di cercare di risolvere i grossi problemi finanziari e questa vita che ha da sempre combattuto ed odiato ora è la sua triste realtà. Tuttavia grazie a questo lavoro Dennis riesce a risolvere parte dei suoi problemi economici, ma ora però la sua coscienza è il suo problema maggiore. Si sente fortemente perseguito dai rimorsi che lo perseguitano e che non gli permettono di vivere serenamente.

© Riproduzione Riservata.