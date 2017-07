Ariadna Romero mamma/ L'arrivo di Leo annunciato dallʼex velino Pierpaolo Pretelli

Ariadna Romero, Facebook

Le gravidanze e i parti non mancano in questa calda estate 2017. Dopo l'annuncio della gravidanza di Georgina Rodriguez, fidanzata di Cristiano Ronaldo, ecco l'annuncio del parto di Ariadna Romero. La bella modella è diventata mamma del piccolo Leo e l'annuncio è arrivato sui social dal compagno, Pierpaolo Pretelli, il bell'ex velino di Striscia la Notizia.

L'EMOZIONE DI PIERPAOLO SUI SOCIAL

Mamma e figlio stanno bene mentre il papà non riesce a trattenere l'emozione del momento e ai social affida la sua gioia immensa scrivendo: “Ecco Leonardo! Stavamo piangendo insieme, tu perché arrivavi al mondo, io perché sei diventato il mio di Mondo. Un'emozione che non si può spiegare, nulla è paragonabile ad avere in braccio Tuo figlio. Io e la tua splendida mamma ti abbiamo donato la vita... è tua, fanne ciò che vuoi, ma ricordati che Noi ci saremo SEMPRE. Ti amo... Papà”. Le foto sui social si moltiplicano e dopo quella del piccolo, con il volto rigorosamente blerato, arriva quella in braccio al nonno, papà di Pierpaolo. I fan non hanno fatto mancare il loro supporto alla coppia e sotto la foto postata dall'ex velino si legge: "Oddio piango . Super congratulazioni a te e alla meravigliosa mamma", "Tantissimi auguroni????????????benvenuto leo ??bravissima mammina" e ancora "Mi sobrino bello lo amo que dios lo bendiga". Clicca qui per vedere lo scatto.

