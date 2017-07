BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane e italiane: Steffy furiosa con Ridge, come ha potuto baciare Quinn?

Beautiful

Eccoci giunti alle anticipazioni di una nuova puntata di Beautiful, la trentennale soap americana vero fiore all'occhiello del palinsesto pomeridiano di Canale 5. Dopo tre decenni dal suo esordio, infatti, il programma non conosce crisi e si mantiene costantemente intorno ai tre milioni di telespettatori, confermandosi la serie più vista del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Oggi assisteremo ancora alla confusione presente nella mente di Brooke, colpita dalla recente dichiarazione fatta da Bill. Quest'ultimo ha ammesso di non avere mai smesso di amarla e di essere pronto a lottare a lungo per riaverla nella sua vita. La Logan sarà comprensibilmente colpita da queste parole, pronunciate da una persona per lei tanto importante. Ma allo stesso tempo continuerà a dirsi certa che il suo futuro possa essere solo al fianco di Ridge, che sposerà quanto prima. Non sospetterà però il nuovo progetto del fidanzato: sedurre Quinn per dimostrare agli occhi di Eric quanto la matrigna sia inaffidabile.

BEAUTIFUL, LE ANTICIPAZIONI: RIDGE VUOLE SEDURRE QUINN

STEFFY FURIOSA CON RIDGE

L'ora dei conti è finalmente arrivata nelle trame americane di Beautiful. Per diversi mesi Ridge e Quinn hanno tenuto nascosto il segreto sul loro flirt ma la confessione di Eric diventerà presto di dominio pubblico. Insieme alle persone che sanno da tempo la verità (Brooke e Katie) anche Steffy sarà inevitabilmente coinvolta in questa vicenda. Sarà lo stesso Eric a fornire alla nipote maggiori dettagli su quanto accaduto quando lei si recherà con intenzioni a dir poco bellicose nella stanza del motel in cui si è rifugiato con Sheila. Superata la brutta avventura del colpo ai danni della Carter (che fortunatamente non avrà nessuna conseguenza), la Spencer si recherà da Ridge per avere da lui il chiarimento del quale avrà bisogno. Lo stilista confermerà le ragioni che lo hanno portato ad avvicinarsi a Quinn a partire dal suo progetto di dimostrare la sua inaffidabilità. Preciserà che si è trattato solo di una sbandata anche se la sua versione dei fatti non sarà completa. Ridge ometterà il particolare relativo alle dichiarazioni d'amore pronunciate da lui e Quinn.

