BELEN RODRIGUEZ/ News: scatti Photoshoppati? Gli haters attaccano la showgirl

Belen rodriguez, Instagram

Spesso al centro delle critiche per i suoi scatti osé, Belen Rodriguez continua a scatenare le ire degli haters, che in una delle foto condivise ieri sul suo profilo hanno sottolineato come l’uso di photoshop renda alcune parti del suo fisico sproporzionate rispetto al resto. A finire nel mirino dei detrattori, in particolare, questo scatto, nel quale le mani della showgirl, poste in primo piano rispetto alla camera, risultano assai più grandi del normale. Immediate le accuse di ricorrere ai ritocchini di Photoshop, responsabile, a detta dei tanti haters, di rendere le foto diverse da quello che sarebbero senza alcun ritocchino: “Foto shop non ha funzionato bene eh ...guarda dove ti arrivano le mani”. Le tante accuse, però, non sono andate giù ai tanti follower dell’argentina, i quali, pur non condannando l’uso di programmi per il ritocco fotografico, sono certi che la loro beniamina, in realtà, non ne abbia bisogno.

BELEN RODRIGUEZ: GOSSIP, RUMORS E ULTIME NOTIZIE DELLA SHOWGIRL

TROPPO PHOTOSHOP, HATERS ALL’ATTACCO

“Ti allungano così tanto con Photoshop, che tra l'altro non serve perché sei bellissima, lasciandoti una mano deformata.... ma chi è questo incapace che ti ritocca le foto”, “Come se avesse bisogno di allungarsi una mano per essere bella... è Photoshop che usa Belen per migliorare e non viceversa”. E poi ancora: “@belenrodriguezreal meglio essere invidiate che compatite: ste streghe e sti imbecilli che commentano vorrebbero avere solo Un’unghia del tuo piede ...”. La showgirl risponderà alle critiche?

