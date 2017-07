BERSAGLIO MOBILE / Anticipazioni 20 luglio: Mafia Capitale e il processo di Massimo Carminati

Bersaglio Mobile, anticipazioni

La7 si conferma da sempre una delle reti più attente all'informazione e le notizie quasi in real time. Enrico Mentana, conducendo Bersaglio Mobile, dimostra non solo passione per il suo lavoro, ma anche la viva volontà di raccontare al pubblico della rete di Cairo, le news delle ultime ore con un certo tempismo. Anche stasera, il programma andrà in onda in prima serata, a partire dalle 21.30 circa. A breve, così come ci rivelano le anticipazioni, il popolare giornalista si occuperà di "Mafia Capitale", approfondendo i retroscena legati al processo in cui Massimo Carminati risulterebbe al centro di un giro di corruzione e ricatti. La7 è in assoluto la rete generalista che dedica più tempo all'informazione, con una media di circa 12 ore al giorno. Il promotore principale di tale record è proprio Enrico Mentana, diviso tra le varie edizioni del telegiornale da lui diretto, l'approfondimento di Bersaglio Mobile con le interessantissime interviste ai leader politici e, non ultime, le famosissime Maratone, specie quelle politiche durante le elezioni.

BERSAGLIO MOBILE, ANTICIPAZIONI 20 LUGLIO

L'APPROFONDIMENTO DI MENTANA

Un altro grande pilastro della rete è "Otto e mezzo" di Lilli Gruber che si porta a casa share di ben 6.11%. Urbano Cairo durante la presentazione dei palinsesti ha affermato che Lilli Gruber sarà la padrona di casa del programma per almeno altri 5 anni: "Le abbiamo rinnovato il contratto per cinque anni come si fa con i calciatori, ma senza introdurre penali". Bersaglio Mobile, vanta di una programmazione "jolly" e non ha una messa in onda con cadenza regolare ed infatti, viene mandata in onda in occasione di eventi di particolare importanza o per interviste inedite. La prima puntata del programma di approfondimento ha debuttato nell'ormai lontano 28 settembre 2011 e quindi a breve, festeggerà i sei anni. Bersaglio Mobile però, non si è sempre (e solo) occupato di politica e cronaca ecco perché, tra gli ultimi appuntamenti andati in onda, aveva perfino ospitato la comica Virginia Raffaele. L'appuntamento con il programma condotto da Enrico Mentana, è quindi rinnovato nella prima serata di oggi, giovedì 20 luglio 2017, a partire dalle 21.30.

