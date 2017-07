Charlize Theron/ Un fidanzato all'orizzonte e un reggiseno per il red carpet di Atomic Blonde

Charlize Theron

Rullo di tamburi signori e signore perchè Charlize Theron non è più single e i fan sono già pronti a raccogliere i cocci del loro cuore. Dopo la storica relazione con Sean Penn e tutto quello che è venuto dopo il loro ritorno di fiamma, la bella attrice sudafricana ha alzato il velo sulla sua vita privata rivelando di essere nuovamente fidanzata. E poi? Basta così. Il gossip e i paparazzi possono iniziare la caccia al giovane (o meno) che le ha fatto perdere la testa visto che Charlize Theron ha sottolineato di non essere più single ma non ha rivelato il nome del fortunato. In un'intervista con il conduttore radiofonico Howard Stern, ha dichiarato: "Circa un mese fa, ho avuto un appuntamento romantico. Devo ammetterlo, è stato un gran bell'incontro. È un ragazzo fantastico, mi ha impressionato molto". Se i due fanno già coppia questa è una bella dichiarazione ma se così non fosse, sembra che la richiesta sia abbastanza chiara e il misterioso giovanotto farebbe meglio a farsi avanti.

IL REGGISENO DELLA NON SINGLE CHARLIZE THERON È DA RED CARPET

UN'ATOMIC BLOND IN TOTAL WHITE

Che Charlize Theron fosse un Atomic Blonde lo sapevamo già da un po' ma la conferma è arrivata proprio con il suo nuovo film. Inseguimenti, baci hot, scontri e combattimenti, Charlize Theron si prepara a conquistare i botteghini con il suo nuovo film ma, intanto, la già fatto razzia di cuori al red carpet della prèmiere del film dove si è presentata con un look in total white che ha catalizzato subito l'attenzione.Come se la minigonna bianca non fosse bastata, l'attrice ha deciso di abbinarci un reggiseno dello stesso colore. Ebbene sì. La Theron è pronta a lanciare la nuova moda da red carpet lasciando a casa i vestiti vedo non vedo per puntare dritta dritta al "vedo". Charlize Theron ha preso parte alla prima mondiale del suo nuovo film con una gonna in pelle bianca e un reggiseno con le coppe a triangolo firmato Dior. Una bellezza che ha lasciato tutti a bocca aperta e che, all'età di 41 anni, sono davvero in poche a portersi permettere.

