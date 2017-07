Cherry Season / Anticipazioni 20 luglio: una nuova avventura nel paese di Emre

Cherry Season

Sarà una puntata decisamente particolare quella che i telespettatori di Cherry Season potranno seguire oggi su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. In essa, infatti, Ayaz, Oyku e tutti i loro migliori amici si troveranno ancora nel paese di origine di Emre per assistere al matrimonio di Fatma. La cara amica di infanzia del fidanzato di Burcu sembrerà però nascondere qualcosa e lo stesso accadrà per i suoi parenti che cercheranno in tutti i modi di allontanare il sestetto arrivato in periferia dalla grande Istanbul.

CHERRY SEASON, LE ANTICIPAZIONI: TUTTI NEL PAESE DI EMRE

AYAZ E OYKU DI NUOVO EROI?

Non sarà difficile capire che qualcosa di strano sta accadendo a poche ore dal matrimonio di Fatma. Per questo Ayaz, Oyku, Sibel e tutti gli altri cercheranno di risolvere il grave problema di Fatma, obbligata a sposare una persona che non ama. I sei amici dovranno scontrarsi con la complicata famiglia di lei organizzando un piano di fuga che potrà permetterle di realizzare il suo grande sogno d'amore. Ancora una volta, però, le complicazioni non mancheranno in un susseguirsi di vicende spesso ai limiti del ridicolo. Va precisato infatti che la riappacificazione dei due protagonisti permetterà di concedere ampio spazio anche alle vicende di personaggi minori che eviteranno di rendere troppo noiose le trame. Ricorderete che Seyma aveva deciso di non seguire gli amici in questo viaggio nel paese in cui Emre è nato. Le motivazioni di questa scelta verranno presto chiarite: la rossa, che in un primo momento, non aveva voluto recarsi in ospedale per accertarsi delle condizioni di salute di Mete, cambierà improvvisamente idea.

