Chicago Fire 4/ Anticipazioni puntata 20 luglio: problemi di alcol per Chili, Boden la licenzia

Chicago Fire 4

Gli eroi del Chicago Fire Department tornano in onda questa sera, nel prime time di Italia Uno con tre nuovi episodi, a partire dalle 21.15 su Italia 1. I vigili del fuoco più famosi della televisione italiana continuano così a regalare emozioni e colpi di scena al pubblico che, settimana dopo settimana, seguono sempre con tantissimo interesse le avventure della squadra del Chicago Fire Department. Cosa succederà, dunque, nei tre nuovi episodi? Nella prima puntata della serata, intitolata “Momenti difficili”, il luogotenente Severide decide di affrontare Chili per il suo atteggiamento eccentrico dovuto ai problemi di alcol ma la sua reazione non è assolutamente positiva. Riesce, tuttavia, a convincerla a parlare con il comandante Boden che, pur sentendosi molto vicino a lei, è costretto a licenziarla. Nel frattempo, tutti i membri della caserma decidono di sostenere la candidatura del luogotenente Casey come Alderman. Jimmy, infine, affronta Antonio nel primo match di box, organizzato per cercare di guadagnare qualcosa.

CHICAGO FIRE 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA 20 LUGLIO

CASEY SCENDE IN POLITICA

Nel secondo episodio della serata, intitolato “Squadra 51”, a prendere il posto di Chili, licenziata da Boden a causa dei suoi problemi di alcolismo, è Jimmy a prendere il suo posto. Nel frattempo, Severide e Cruz cominciano ad indagare dopo un incidente al loro Presidio che potrebbe nascondere una verità diversa. Casey, con il sostegno di tutta la squadra, si candida come consigliere comunale. Ben presto, però, la Squadra si rende conto che, forse, non è stata una buona idea spingere Casey a tuffarsi in politica. Nel terzo ed ultimo episodio della serata dal titolo “Doppia T”, Casey finisce nel mirino di Becks che continua le sue manovre per metterlo in cattiva luce. Casey, così, comincia a rendersi conto che il mondo della politica non è poi così pulita e che per restare a galla è necessario scendere a compromessi. I tre episodi di Chicago Fire 4 possono essere seguiti su Italia 1 e in diretta streaming, grazie al portale di Mediaset, sui dispositivi mobili come pc, tablet e smartphone cliccando qui.

