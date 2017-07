Chips/ Al cinema il film remake della nota serie televisiva cult degli anni settanta

Chips

Si appresta ad arrivare anche nelle sale cinematografiche italiane il primo film di Dax Shepard, ovvero la trasposizione in celluloide di una delle serie tv di maggior successo a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta: "ChiPs" esordirà infatti al cinema giovedì 20 luglio e si propone già come uno dei principali blockbuster della stagione estiva. "ChiPs" costituisce il primo, vero tentativo di adattare per il grande schermo l'omonima serie andata in onda sulla NBC e che vedeva protagonisti Larry Wilcox ed Erik Estrada nei panni dell'agente Baker e di "Ponch" Poncherello. La pellicola di Shepard insomma è un classico action movie poliziesco che però conserva il tono umoristico e autoironico dell'originale: anche per questo, nella definizione del cast è stata decisiva la scelta dei due protagonisti che sono proprio lo stesso Dax Shepard (nei panni di Jon Baker) e l'attore di origine messicana Michael Peña (ovvero Frank "Ponch" Poncherello). Accanto a loro figurano comunque altri volti noti come Adam Brody (Clay Allen), Vincent D'Onofrio (Vic Brown), Maya Rudolph (il sergente Hernandez) e Jessica McNamee (Lindsey Taylor).

LA TRAMA DELLA PELLICOLA

Ambientato nella solare e godereccia Los Angeles, "ChiPs" racconta le vicende di due uomini, il motociclista Jon e l'agente FBI (Federal Bureau of Investigation) sotto copertura "Ponch", entrati nel corpo della CHP (California Highway Patrol) rispettivamente per dare una svolta alla propria vita e indagare all'interno di uno dei reparti corrotti della polizia. Per carattere e modus operandi, però i due uomini sembrano agli antipodi, arrivando anche a scontrarsi di continuo ma scoprendo, a poco a poco, di poter essere complementari e di formare una pattuglia perfetta. In questo modo, entrambi si trovano a indagare su una presunta infiltrazione di poliziotti corrotti nel dipartimento di Los Angeles e che, apparentemente, sembrano rispondere agli ordini del tenente Ray Kurtz, responsabile inoltre del furto di denaro da alcuni furgoni blindati porta-valori per pagare l'eroina del figlio. Tuttavia, quando "Ponch" viene sospeso dal servizio a seguito della morte accidentale di un sospetto (ovvero proprio il figlio drogato di Kurtz) nel corso delle sue indagini, le cose si complicano per i due poliziotti in motocicletta, tanto che lo stesso Kurtz decide di tendere loro una trappola mortale attraverso il rapimento ell'ex moglie di Baker...

LE PAROLE DI SHEPARD E LA SCELTA DEL CAST

"ChiPs" segna l'esordio alla regia per il 42enne Dax Shepard dopo una serie di ruoli da attore in alcune produzioni hollywoodiane di genere: negli Stati Uniti il film, uscito a marzo, ha incassato quasi 18 milioni di dollari, attirando su di sé molte attenzioni. "Sono sicuro che tanti giovani spettatori hanno voglia di vederlo" ha spiegato Shepard, "e non solamente i fan di vecchia data, dal momento che la stessa ambientazione della serie e il tono scanzonato sono capaci di entusiasmare le nuove generazioni". A proposito invece della scelta di avere al suo fianco Michael Peña nello storico ruolo di "Ponch", il regista ha rivelato che l'attore di recente protagonista in "Collateral Beauty" gli è sembrato quello più idoneo a dare un'interpretazione convincente di quel sex symbol che all'epoca era stato Erik Estrada.

