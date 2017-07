DIVERSAMENTE AMORE / Anticipazioni 20 luglio: cinque particolari storie raccontate da Bebe Vio

Diversamente amore, anticipazioni

La prima serata di giovedì 20 luglio 2017, la seconda rete di Casa Rai ci regalerà un nuovo ed emozionante viaggio in prima serata dal titolo: “Diversamente amore”, con Bebe Vio. Di seguito, eccovi le anticipazioni del programma che ci condurrà all'interno degli aspetti normali di una relazione con un disabile. Se ciò che non si conosce fa paura, invece di ignorarlo dovremmo in qualche modo provare a scoprirlo senza particolari paure e pregiudizi di fondo e, l'appuntamento televisivo in prime time, ci offrirà enormi spunti di riflessione. Cinque saranno le storie che verranno raccontate durante la serata e, l'argomento dominante di tutte sarà uno: la disabilità. Una delle domande che la sportiva approfondirà riguarda appunto l'amore: “E se mi innamorassi di un disabile?”. Potrebbe sembrare una domanda comune ma, pare che invece non sempre la gente comune si ponga tale interrogativo. Durante il viaggio televisivo, la giovanissima Bebe ci farà invece scoprire che le coppie “miste” (normodotato/disabile) sono decisamente (e fortunatamente) più del previsto. Esistono coppie che convivono da tempo ed hanno imparato a mettere in piedi la vita nella maniera più serena possibile e quelle ancora “in fase di sviluppo” in una condizione di adattamento che – in qualche modo riguarda entrambi.

DIVERSAMENTE AMORE, ANTICIPAZIONI 20 LUGLIO: BEBE VIO CI RACCONTA 5 STORIE

LA DISABILITÀ IN AMORE

“Diversamente amore” questa sera, entrerà in punta di piedi nell'intimità di cinque coppie alle prese con i più disparati problemi, tra slanci e difficoltà, le domande esistono per tutti e, una volta posto un interrogativo, la volontà comune è quella di poterlo risolvere. Nella lente d'ingrandimento del programma di stasera, finiranno: Luca e Sarah, Emiliano e Chiara, Lorenzo e Martina, Lorenza e Marco e Caterina e Domenico. La disabilità in queste coppie, è diventata ben presto una normalità imprevista quanto bella e serena. E, a conti fatti, ci renderemo conto che le problematiche da affrontare in coppia, prescindono dall'essere o meno disabili. Coppie coraggiose, testarde e desiderose di cambiare. Queste le caratteristiche principali che sorprenderanno il pubblico da casa. Dieci persone unite da un'unica grande verità: l’amore è amore e basta; anche se a volte è “diverso”.

LE 5 COPPIE

Luca e Sarah si sono conosciuti su internet. Lei ha 28 anni e lui invece 30. Lei americana, lui un alpino di Vigevano rimasto tetraplegico a causa di una sparatoria. Adesso vivono insieme e lei non ha nessuna intenzione di tornare in America. Poi ci sono Emiliano e Chiara, entrambi appassionati di moto anche se lui ha subìto la mutilazione di una gamba. Si sono conosciuti nel 2012 sul circuito del Mugello, hanno fondato una onlus e ora vivono insieme ad Anguillara Sabazia (RM).

Per Lorenzo totalmente sordo dall’età di 2 anni, vivere con Martina ha voluto anche dire voltare pagina e vivere dopo una decisione importante: operarsi. Lorenza è una mamma in carrozzina, ex modella, di Ravenna. La figlia Chiara è arrivata dieci anni fa e lei, era già in carrozzina da 17 anni, sposata con Marco, fa tutto da sola nonostante lui voglia costantemente darle una mano: come si dice in questi casi? Forza della natura, sì! Poi ci sono anche Caterina e Domenico, lei combatte con tre malattie rare e un tumore benigno. Le aspettative di vita di lei, quando ha conosciuto il suo compagno, erano di circa un anno e mezzo ma, anche in questo caso ha vinto l'amore.

© Riproduzione Riservata.