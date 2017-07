EMANUELA AURELI/ Le sue più divertenti imitazioni (Techetechetè)

Emanuele Aureli, Techetechetè in onda su Rai 1

La nota imitatrice ed attrice Emanuela Aureli è tra i protagonisti di questa nuova puntata di Techetechetè, il formt di genere amarcord in onda nell’access prime time di Rai 1. Nata a Terni nel mese di maggio del 1973, la Aureli si è fatta apprezzare nel mondo dello spettacolo per le sue esilaranti imitazioni senza dimenticare l’ottimo supporto che sta offrendo nella trasmissione Tale e Quale Show condotta da Carlo Conti nella quale aiuta i concorrenti vip a preparare le loro performance. Nello scorso anno (il 2016) per lei sono arrivate tante soddisfazioni a livello personale partendo dal matrimonio con l’amato Sergio Folco dal quale ha avuto il primo figlio Giulio che oggi ha circa 20 mesi. Nel giorno delle nozze la Aureli non ha saputo trattenere la gioia esclamando poco dopo la celebrazione: “Non sono mai stata così felice. Pensare che non mi volevo più innamorare”.

EMANUELA AURELI, L’IMITATRICE PROTAGONISTA a TECHETECHETE'

QUELLE GRANDI ESIBIZIONI A TALE E QUALE SHOW

In attesa di rivederla all’opera nella prossima edizione di Tale e Quale Show, vi vogliamo ricordare alcune delle fasi più importanti della carriera artistica di Emanuela Aureli. Nata nella frazione di Cesi nel comune di Terni nel 1973, ha avuto modo di esordire nel mondo dello spettacolo a soli 20 anni nelle vesti di concorrenti durante la trasmissione La Corrida condotta dal mitico Corrado. Nel corso degli anni Novanta ha preso parte a numerosi programmi di intrattenimento come Stasera mi butto, I cervelloni e Aria Fresca su Montecarlo e Su le mani. Dal 1997 al 1999 è presenza fissa nella trasmissione Domenica In per poi occuparsi di tanti altri programmi alcuni dei quali in onda su Rai Radio 2° al fianco del grande Enrico Vaime. Per lei c’è stata in questi anni anche una prima esperienza al cinema nel film di Anna Negri, In principio erano le mutande. Nei primi anni duemila passa a Mediaset partecipando a Buona domenica e a tanti altri show. Negli ultimi anni si è dedicata al format Tale e quale show al fianco di Carlo Conti.

© Riproduzione Riservata.