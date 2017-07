GAME OF THRONES 7/ Gli episodi disponibili su Chili, in versione originale o italiana

Games of Thrones 7

Il primo episodio della settima stagione di Game of Thrones è già disponibile per i clienti di CHILI, in modalità EST (electronic sell through), in versione originale sottotitolata. Ogni nuovo episodio della serie sarà disponibile in italiano la settima successiva all’on air. Ogni settimana, quindi, i clienti CHILI avranno a disposizione un nuovo episodio della serie di HBO, 48 ore dopo l’on air negli Usa. Gli episodi di Game of Thrones potranno essere acquistati singolarmente oppure, quando disponibile, l’intera stagione; il prezzo dell’intera stagione sarà di 13,99€ in SD e 16,99€ in HD, i singoli episodi saranno disponibili al prezzo di 2,49 € in SD e 2,99€ in HD.

L’offerta di CHILI si arricchisce così del grande catalogo di HBO; oltre alle N°6 stagioni precedenti di Game of Thrones,“Vinyl”, “The Night of”, la serie evento “True Detective”, fino ad arrivare a serie cult come “I Soprano”, “The Wire” e serie inedite in Italia come “Treme” e “Eastbound & Down”. Fondata nel giugno 2012, in breve tempo CHILI si è distinta come uno dei principali player sul mercato italiano per la distribuzione digitale di film. Oggi offre tutte le prime visioni subito dopo il cinema, un vasto catalogo di film e serie TV in modalità pay per view.

