IL COLLEZIONISTA DI OSSA/Denzel Washington e Angelina Jolie a caccia di uno spietato serial killer (20 luglio)

Angelina Jolie e Denzel Washington in Il collezionista di ossa

UN THRILLER AL CARDIOPALMA SULLA SCIA DI "SEVEN"

Il collezionista di ossa è in programma alle 21.15, su Rete 4, uno dei thriller più apprezzati degli ultimi anni e capace, al momento della sua uscita, di ridefinire i canoni del genere, film tratto dall'omonimo romanzo dello scrittore Jeffrey Deaver e diretto da Phillip Noyce. Arrivato nelle sale di tutto il mondo nel 1999, "Il collezionista di ossa" non è al primo passaggio in televisione e, sin dalla sua uscita, ha dimostrato di saper rinverdire i fasti di una pietra miliare quale "Seven": l'opera di Philip Noyce è infatti un thriller ad alto tasso adrenalinico e con venature horror, il cui successo fu dovuto anche al sontuoso cast. Oltre ai due protagonisti, ovvero Denzel Washington (nei panni del criminologo tetraplegico Lincoln Rhyme) e Angelina Jolie (l'intraprendente agente Amelia Donaghy), figurano anche Queen Latifah (Thelma), Michael Rooker (il detective Howard Cheney), Mike McGlone (il detective Kenny Solomon) e il caratterista hollywoodiano Luis Guzmàn (Eddie Ortiz).

LA TRAMA DE "IL COLLEZIONISTA DI OSSA"

Ambientate nella città di New York, le vicende del film si incentrano sulla ambigua ma carismatica figura di Lincoln Rhyme, un criminologo rimasto paraplegico a seguito di un incidente avvenuto quattro anni prima. Dopo che questi ha deciso di volersi togliere la vita per non continuare a sopportare questa situazione, un caso di cronaca fa sì che Rhyme accetti la richiesta del detective Kenny Solomon per tornare a indagare. In questo modo, il criminologo fa la conoscenza dell'agente Amelia Donaghy che, dopo aver ritrovato il corpo di un uomo scomparso, entra nelle grazie dello stesso Rhyme. In questo modo, i due cominciano a lavorare assieme anche se inizialmente la donna si mostra insofferente al carattere scontroso e spigoloso del suo "mentore". Tuttavia, quando la neonata squadra non riesce ad evitare anche la morte della moglie dell'uomo che era precedentemente scomparso, Amelia decide di provare a risolvere il mistero, guidata a distanza da Rhyme e nonostante le richieste apparentemente stravaganti dell'uomo. Intanto, il serial killer rapisce e uccide impunemente una terza persona ma, questa volta, i reperti trovati da Amelia sulla scena del crimine e che in seguito mostra a Rhyme li mettono sulla pista giusta. I due infatti scoprono una nuova scia di vittime e capiscono che, in base agli indizi, il prossimo obiettivo dell'assassino sarà proprio lo stesso Rhyme...

