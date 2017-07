IRENE GRANDI/ Il 5 agosto al Vulci Music Fest (Techetechetè)

Irene Grandi a Techetechetè in onda su Rai 1

La bionda cantante toscana Irene Grandi è tra i gli artisti a cui viene dedicato il consueto appuntamento serale di Rai 1 con la trasmissione Techetechetè. Una ghiotta occasione per rivedere la Grandi in alcune delle sue interpretazioni in brani di enorme successo come La mia ragazza sempre, Bruci la città, Lasciala andare, Prima di partire per lungo viaggio, Che vita è e tante altre ancora. In attesa di apprezzarla in vecchie perfomance sui canali della Rai vi segnaliamo come Irene Grandi sarà presente il prossimo 5 agosto al Vulci Music Fest. Ad annunciarlo è stata la stessa cantante con un post pubblicato sui social nel quale si legge: “#ECIMC Ci vediamo il 5 Agosto a VULCI. Tutti insieme per la Syria, per tutti i bambini. Venite numerosissimi!! Parco Archeologico di Montalto di Castro (VT) - #VulciMusicFest Per costruire la Plaster School”.

IRENE GRANDI, ROTAGONISTA A TECHETECHETÈ

LA SUA BIOGRAFIA, TRA SUCCESSI E AMICIZIE

Irene Grandi è nata a Firenze il 6 dicembre del 1969. La sua attività di cantante ha avuto inizio nell’anno 1992 e fino ad oggi ha pubblicato qualcosa come 11 album di cui 8 in studio, 2 raccolte ed 1 live. Ha ottenuto il successo nel 1993 grazie a brani che sono rimasti indelebili come Fuori e TVB che sono state scritte per lei da un artista di prestigio come Lorenzo Jovanotti. Nel 1995 si consacra ad interprete di livello con l’album In vacanza da una vita vendendo oltre mezzo milione di copie. In carriera ha ottenuto un disco di diamante, 9 dischi di platino e 4 dischi d’oro peraltro collaborando con alcuni dei migliori cantautori italiani come lo stesso Lorenzo Jovanotti, Eros Ramazzotti, Vasco Rossi, Pino Daniele, Edoardo Bennato e Gaetano Curreri. Infine, ha preso parte quattro volte al Festival di Sanremo raggiungendo in un’occasione il terzo posto.

© Riproduzione Riservata.